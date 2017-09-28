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ЛЧУ-2017. Сумская команда выиграла смешанную эстафету

Журавок, Кривонос, Цимбал и Дудченко на полторы минуты обогнали ближайших преследователей

  • 28.09.2017 12:48
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Федерация биатлона Украины. Юлия Журавок
© Федерация биатлона Украины. Юлия Журавок

Сегодня, во второй соревновательный день чемпионата Украины по летнему биатлону, в Чернигове прошла смешанная эстафета. Результаты гонки.

Смешанная эстафета

1. Сумы 1  (0)  1:15:08,2
Юлия Журавок (0)  17:18,9
Анна Кривонос (0)  17:59,2
Богдан Цимбал (0)  19:36,8
Антон Дудченко (0)  20:13,3

2. Тернополь  (2)  +1:37,5
Мария Кручова (1)  18:58,5
Марьяна Брыкайло (1)  19:35,7
Виталий Труш (0)  18:56,4
Дмитрий Пидручный (0)  19:15,1

3. Харьков 1  (3)  +2:45,0
Оксана Коваленко (0)  19:00,4
Любовь Кипяченкова (3)  20:12,8
Дмитрий Игнатьев (0)  19:16,5
Александр Пономаренко (0)  19:23,5

Источник — Федерация биатлона Украины

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