ЛЧУ-2017. Сумская команда выиграла смешанную эстафету

Сегодня, во второй соревновательный день чемпионата Украины по летнему биатлону, в Чернигове прошла смешанная эстафета. Результаты гонки.
Смешанная эстафета
1. Сумы 1 (0) 1:15:08,2
Юлия Журавок (0) 17:18,9
Анна Кривонос (0) 17:59,2
Богдан Цимбал (0) 19:36,8
Антон Дудченко (0) 20:13,3
2. Тернополь (2) +1:37,5
Мария Кручова (1) 18:58,5
Марьяна Брыкайло (1) 19:35,7
Виталий Труш (0) 18:56,4
Дмитрий Пидручный (0) 19:15,1
3. Харьков 1 (3) +2:45,0
Оксана Коваленко (0) 19:00,4
Любовь Кипяченкова (3) 20:12,8
Дмитрий Игнатьев (0) 19:16,5
Александр Пономаренко (0) 19:23,5
Источник — Федерация биатлона Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.