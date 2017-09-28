ЛЧУ-2017. Сумская команда выиграла смешанную эстафету

А що в медицині проти Біблії? Ти її хоч у руках тримав? Крім клонування Біблія нічого не забороня...

да это педики. Вот и весь сказ

А когда рафаилов жопу ринату перед матчем с кротами лижет ему не противно?

Интересно, он и лечится в церкви? А то в медицине и физиологии многое не по библии...

"Вони"завжди були, раніше це було дико для звичайної людини, в принципі так само як і ч...

Бляя ну й совочище дамбаское ,пока такие есть ватники,будем в застое!!