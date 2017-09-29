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Порошенко подписал указ о предоставлении Блашко гражданства Украины

Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак

  • 29.09.2017 10:52
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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о том, что в скором времени можно будет готовить для Дарьи Блашко украинский паспорт.
 
 Владимир Михайлович, есть ли какая-то новая информация относительно получения Дарьей Блашко украинского гражданства и права выступать в составе нашей команды?
–На данный момент ее кандидатура уже утверждена комиссией и мы ждем Указ Президента Украины, то есть, с нашей стороны уже вышли на финишную прямую. Что касается возможности выступать, то сейчас мы подали официальный запрос и ожидаем ответа от белорусских коллег. Но прогнозировать, каким будет результат я не могу и не хочу. (В этот момент Владимир Михайлович вынужден был прерваться, чтобы ответить на телефонный звонок – прим. Авт.) А вот вам и новая информация: Указ главы государства подписан, так что можем готовить для Дарьи новый паспорт.
 
 А какую роль в нашем биатлоне будет играть Владимир Махлаев? Он пока ограничится работой с двумя своими спортсменками? 
– Да, но помимо этого он помогает консультациями тренерам команды Б – Александру Беланенко и Роману Приме.
 
Напомним, ранее Дарья Блашко рассказала о том, что ей может грозить двухлетний карантин

Источник — Федерация биатлона Украины

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