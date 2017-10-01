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Дарья Блашко выиграла масс-старт на чемпионате Украины

Среди мужчин лучшим был Богдан Цымбал

  • 01.10.2017 13:31
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biathlon.com.ua. Дарья Блашко
© biathlon.com.ua. Дарья Блашко

Чемпионат Украины в Чернигове заканчивается сегодня гонками с массовым стартом. Предлагаем ознакомиться с результатами.

Масс-старт. Мужчины

1. Богдан Цымбал (3+1+0+1)  39:57,0
2. Антон Дудченко (1+1+0+1)  +8,4
3. Сергей Телень (0+1+1+1)  +17,6
4. Александр Жирный (1+0+1+3)  +34,5
5. Дмитрий Игнатьев (0+0+2+3)  +42,6
6. Владислав Кошовец (2+1+0+1)  +1:02,6

Масс-старт. Женщины

1. Дарья Блашко (0+0+0+0)  37:01,3
2. Алла Гиленко (1+1+1+0)  +1:45,3
3. Анна Сытник (0+1+0+1)  +3:00,6
4. Валерия Дмитренко (3+0+1+0)  +3:33,2
5. Марьяна Брыкайло (1+3+1+1)  +3:40,4
6. Анна Коваленко (1+1+1+2)  +3:49,0

Источник — Федерация биатлона Украины

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