Дарья Блашко выиграла масс-старт на чемпионате Украины

Чемпионат Украины в Чернигове заканчивается сегодня гонками с массовым стартом. Предлагаем ознакомиться с результатами.
Масс-старт. Мужчины
1. Богдан Цымбал (3+1+0+1) 39:57,0
2. Антон Дудченко (1+1+0+1) +8,4
3. Сергей Телень (0+1+1+1) +17,6
4. Александр Жирный (1+0+1+3) +34,5
5. Дмитрий Игнатьев (0+0+2+3) +42,6
6. Владислав Кошовец (2+1+0+1) +1:02,6
Масс-старт. Женщины
1. Дарья Блашко (0+0+0+0) 37:01,3
2. Алла Гиленко (1+1+1+0) +1:45,3
3. Анна Сытник (0+1+0+1) +3:00,6
4. Валерия Дмитренко (3+0+1+0) +3:33,2
5. Марьяна Брыкайло (1+3+1+1) +3:40,4
6. Анна Коваленко (1+1+1+2) +3:49,0
Источник — Федерация биатлона Украины
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