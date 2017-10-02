Юлия ДЖИМА: «Всегда стараюсь показать свой максимум»

Юлия Джима рассказала о впечатлениях от чемпионата Украины, а также поведала о летней подготовке к сезону.



«Чемпионат Украины это всегда классно, когда не стартуешь. Со стороны легче смотреть (смеется). Выбралась я только на один день в Чернигов. Не участвую, потому что это у меня было изначально это не запланировано. Нагрузку, которую мы получаем перед сезоном, и старты несовместимы. Мы «проскоростились» в Германии на сборе и сейчас мне нужны скорости поменьше, потому что могу набрать форму раньше, чем это надо. А вообще мне все понравилось.



Пока все идет по плану. Без форс-мажоров, травм и болячек. Сейчас еще два сбора и начало сезона. Зимой будет понятно, как прошла подготовка. Мы выступали на чемпионате Германии, но сравнивать что-то нельзя. Все ведут разную подготовку и к зиме готовятся по-разному. Кто то раньше, кто-то позже вливается, а к зиме все выравнивается.



Я каждый сезон стараюсь показать свой максимум, без разницы олимпийский он или нет. Да, понятное дело, Олимпийские игры – главный старт, но сезон это такой же. Надо отдать свой максимум и сделать все на что ты способен», – сказала Джима.