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Тея ГРЕГОРИН: «Есть хорошие воспоминания, связанные с Пхенчханом»

37-летняя словенская биатлонистка готовится к Олимпийским Играм 2018 года

  • 02.10.2017 22:10
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biathlon.com.ua. Тея Грегорин
© biathlon.com.ua. Тея Грегорин
Словенская биатлонистка Тея Грегорин рассказала о том, почему до сих пор продолжает выступать.
 
«Чувствую себя на 27 лет, а не на 37. Я осталась в биатлоне, потому что люблю его, люблю тренироваться и выступать в гонках. Не так сложно продолжать заниматься чем-то так долго, если любишь свою работу. Как только ты достигаешь высокого уровня, остановиться уже не можешь.
 
Конечно, у меня есть хорошие воспоминания, связанные с Пхенчханом (Грегорин взяла серебро в индивидуальной гонке на ЧМ-2009 – прим. Авт.), но есть и плохие. Я пропустила гонку преследование в прошлом сезоне и на чемпионате мира.
 
Само собой, ты должна выдать идеальную гонку и, возможно, понадобится немного удачи, чтобы соперничать с лидерами. Но я знаю, что это возможно», – сказала Грегорин.

Источник — IBU

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