Юлия ДЖИМА: «В спринте у меня не было права на ошибку»

Украинская биатлонистка Юлия Джима, занявшая третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, прокомментировала свое выступление.
— Ожидали, что вторую гонку подряд можете завершить на подиуме?
— Нет. Видимо, сегодня у меня получилась хорошая тренировка. Я сильно рада, потому что понимала, что в спринте мне будет сложнее бороться, чем в индивидуальной гонке. У меня не было права на ошибку. Я чисто отработала два рубежа и смогла войти в топ-3. Сегодня я пыталась быстрее бежать и повела гонку в более высоком ритме и по максимуму отработала финиш.
— Результат Херманн вас удивил?
— Конечно, она показала очень крутую скорость и заслужила эту победу.
— Многие отказываются верить, что Ольга Зайцева принимала допинг в Сочи. Какое у вас мнение об этой спортсменке?
— Я Олю не сильно застала. Она заканчивала, а я только начала появляться на высшем уровне. Я с ней мало общалась, но всегда считала сильной спортсменкой, очень уважала и продолжаю считать, что ей не нужно было принимать допинг. Я видела, какие она делает тренировки на видео, как она мотивирована, умела терпеть, поэтому не могла поверить в то, что она что-то принимала. Она действительно сильная и самоотверженная спортсменка.
Источник — Чемпионат
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Тебя она забыла спросить. Как хочет, так и говорит. Хватит ныть под каждым адекватным ответом наших спортсменок, это их личное право и мнение, и если оно тебе не нравится, то похер всем на тебя, и на то, что ты хочешь слышать псевдопатриотическую чушь в их речи. И сука, если бы не куча дебилов в этой стране, которые и при власти, и вообще среди людей считают себя выше и творят что хотят, то откровения и правда большинства наших адекватных спортсменов тебя очень бы разачаровала.
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