Сергей СЕМЕНОВ: «Первая в сезоне двадцатка – это вам не шутки»

Украинский биатлонист Сергей Семенов прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Самочувствие далеко от хорошего. После снегопада трасса была сложной. Первая в сезоне двадцатка – это вам не шутки. Ожидал лучшего результата. Довольный временем стрельбы, а уверенность в ней, и саму скорость буду увеличивать по ходу сезона», – сказал Семенов.