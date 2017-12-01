Сергей СЕМЕНОВ: «Первая в сезоне двадцатка – это вам не шутки»

Украинский биатлонист Сергей Семенов прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
«Самочувствие далеко от хорошего. После снегопада трасса была сложной. Первая в сезоне двадцатка – это вам не шутки. Ожидал лучшего результата. Довольный временем стрельбы, а уверенность в ней, и саму скорость буду увеличивать по ходу сезона», – сказал Семенов.
Напомним, в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Сергей Семенов занял 24 место.
Источник — Facebook.com
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