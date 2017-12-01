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Сергей СЕМЕНОВ: «Первая в сезоне двадцатка – это вам не шутки»

Украинский биатлонист ожидал лучшего результата в первой личной гонке олимпийского сезона

  • 01.12.2017 23:04
  • 970 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Сергей Семенов
© Getty Images. Сергей Семенов
Украинский биатлонист Сергей Семенов прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
 
«Самочувствие далеко от хорошего. После снегопада трасса была сложной. Первая в сезоне двадцатка – это вам не шутки. Ожидал лучшего результата. Довольный временем стрельбы, а уверенность в ней, и саму скорость буду увеличивать по ходу сезона», – сказал Семенов.
 
Напомним, в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Сергей Семенов занял 24 место.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    stopor2016
    online
    stopor2016, 02.12.2017 08:52
    0
    Это у Бё с Фуркадами всех мастей - 20 км -шутки !
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