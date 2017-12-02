Эстерсунд-2017. Мужской спринт. LIVE с 15:45

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18. В программе сегодняшнего соревновательного дня запланирована мужская спринтерская гонка. Начало – в 15:45.



Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Также в плеере будет доступна видеотрансляция.



Украинские биатлонисті будут стартовать в такой последовательности:

10. Дмитрий Пидручный

17. Сергей Семенов

42. Артем Прима

68. Владимир Семаков

86. Руслан Ткаленко



Полный стартовый лист Полный стартовый лист здесь.