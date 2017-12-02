Эстерсунд-2017. Мужской спринт. LIVE с 15:45

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18. В программе сегодняшнего соревновательного дня запланирована мужская спринтерская гонка. Начало – в 15:45.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Также в плеере будет доступна видеотрансляция.
Украинские биатлонисті будут стартовать в такой последовательности:
10. Дмитрий Пидручный
17. Сергей Семенов
42. Артем Прима
68. Владимир Семаков
86. Руслан Ткаленко
Полный стартовый лист здесь.
Источник — Sport.ua
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