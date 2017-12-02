Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Эстерсунд-2017. Мужской спринт. LIVE с 15:45

Текстовая трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Швеции

  • 02.12.2017 09:10
  • 261 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18. В программе сегодняшнего соревновательного дня запланирована мужская спринтерская гонка. Начало – в 15:45.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Также в плеере будет доступна видеотрансляция.

Украинские биатлонисті будут стартовать в такой последовательности:
10.  Дмитрий Пидручный
17.  Сергей Семенов
42.  Артем Прима
68.  Владимир Семаков
86.  Руслан Ткаленко


Полный стартовый лист здесь.

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    solova63
    online
      solova63, 02.12.2017 11:20
    0
    и снова башкир Семаков... Вангую - не выше 6го десятка. Остальным нашим удачи!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.