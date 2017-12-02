Эстерсунд-2017. Стартовый лист гонок преследования

Завтра, 3 декабря, в шведском Швеция Остерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону пройдут две гонки преследования.
Преследование. Женщины (14:15)
3. Юлия Джима +0,20
21. Вита Семеренко +1,10
22. Валя Семеренко +1,10
28. Елена Пидгрушная +1,17
34. Анастасия Меркушина +1,23
Полный стартовый лист здесь.
Преследование. Мужчины (16:15)
50. Артем Прима +1,39
Полный стартовый лист здесь.
Источник — Федерация биатлона Украины
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