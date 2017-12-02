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Эстерсунд-2017. Стартовый лист гонок преследования

В женском персьюте Украину представят 5 биатлонисток, в мужском выйдет на старт только Артем Прима

  • 02.12.2017 19:20
  • 1444 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Валя Семеренко
© Getty Images. Валя Семеренко
Завтра, 3 декабря, в шведском Швеция Остерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону пройдут две гонки преследования.
 
Преследование. Женщины (14:15)
3.  Юлия Джима  +0,20
21.  Вита Семеренко  +1,10
22.  Валя Семеренко  +1,10
28.  Елена Пидгрушная  +1,17
34.  Анастасия Меркушина  +1,23
 
Полный стартовый лист здесь.
 
 
Преследование. Мужчины (16:15) 
50.  Артем Прима  +1,39 
 
Полный стартовый лист здесь.

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 02.12.2017 23:21
    0
    Такое ощущение, что украинские мужчины - где-то не там стрелять учились, где надо. Столько промахов настрелять! И, возможно, в изменившуюся погоду "не попали" лыжами, т.к. ход у всех был - тот еще... Печально.
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