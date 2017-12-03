Эстерсунд-2017. Женская гонка преследования. Как это было

Продолжается первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18 в шведском Эстерсунде. Сегодня в программе - женская гонка преследования. Начало – в 14:15. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Также в плеере будет доступна видеотрансляция.

Украину представляют:

3. Юлия Джима +0,20

21. Вита Семеренко +1,10

22. Валя Семеренко +1,10

28. Елена Пидгрушная +1,17

34. Анастасия Меркушина +1,23

Полный стартовый лист здесь

14:51. Гонка завершена! Спасибо за внимание! Уже в 16:15 начинаем трансляцию мужского персьюта здесь

14:49. Результаты украинок:

9. Елена Пидгрушная (1+0+0+0) +1:40.0 16. Валя Семеренко (0+0+0+0) +2:02.8 18. Вита Семеренко (0+1+1+1) +2:18.4 21. Юлия Джима (1+3+0+1) +2:40.1 25. Анастасия Меркушина (0+2+0+0) +2:53.1.

14:49. Итак, тройка лидеров выглядит следующим образом:

1. Дениз Херрман (Германия) (0+0+2+0) 30:02.7 2. Жюстин Бреза (Франция) (0+0+0+0) +25.8 3. Марте Олсбю (Норвегия) (0+1+0+1) +48.0.

14:48. 21-е место на финише у Юлии Джимы, 25-я позиция у Анастасии Меркушиной. Все пять украинок - в топ-25 первого персьюта сезона!!!

14:47. 16-е место сегодня у Вали Семеренко, которая пробежала гонку преследования без промахов. На 18-м место финишировала Вита Семеренко.

14:47. Отличный последний круг выдала Елена Пидгрушная!!! Украинка, отыграв 5 позиций, финишировала девятой!!!

14:46. Бронзовую медаль добывает норвежка Марте Олсбю.

14:45. Бреза сегодня вторая! Француженка получает желтый биб лидера общего зачета Кубка мира!

14:45. Херрманн выигрывает сегодняшний персьют!!!

14:44. За 400 метров до финиша Херрманн оторвалась от Бреза.

14:42. Все мишени закрыла Меркушина, 24-я позиция на выходе со стадиона.

14:41. Последняя стрельба украинок: Валя Семеренко чисто!!! Вышла десятой после второй стойки. У Виты Семеренко еще 1 промах. Все мишени закрыла Елена Пидгрушная, Юлия Джима ушла на 150 штрафных метров.

14:40. Олсбю бежит за бронзой персьюта!

14:40. Бреза и Херрманн отстрелялись чисто!!! Обе спортсменки будут вести контактную борьбу за победу на последнем круге!

14:39. Анастасия Меркушина за 13,9 секунд закрыла первую стойку! На выходе с рубежа украинка на 37-й позиции.

14:38. 16-я позиция у Виты Семеренко, 19-й идет Пидгрушная, Джима 23-я.

14:37. После третьей стрельбы лучшей из украинок идет Валя Семеренко - 11 место, +1,11,6.

14:36. Закрыла все мишени Анастасия Меркушина!

14:35. Один штрафной круг у Виты Семеренко, Валя, Елена Пидгрушная и Юлия Джима стреляют чисто,

14:35. Херрманн вышла с штрафных кругов второй, следом за ней вышла со стрельбы Олсбю. Норвежка пока идет третьей.

14:34. Чисто стреляет Бреза! Француженка выходит лидером!

14:33. На два штрафных круга ушла Херрманн.

14:32. Херрманн подошла к 3-й стрельбе.

14:32. Шесть позиций отыграла перед первой стойкой Юлия Джима.

14:30. На выходе из рубежа Валя и Вита Семеренко идут 13 и 15 соответственно. Пидгрушная 23-я, Джима 35-я, Меркушина - 36-я.

14:29. Точно отстрелялась Пидгрушная!

14:28. Валя Семеренко закрыла все мишени!!! У Виты один промах. У Меркушиной - 300 дополнительных метров дистанции.

14:28. К сожалению, у Юлии Джимы 3 промаха.

14:27. Олсбю, Макаряйнен и Витоцци идут на штрафной круг.

14:27. Немка и второй рубеж прошла чисто!

14:26. Херрманн стреляет вторую лежку.

14:26. По скорости стрельбы на первом рубеже Меркушина показала лучший результат!!!

14:26. Меркушина 28-я, +1,33. Пидгрушная на 37-й позиции, + 1,44

14:25. 18-я позиция у Виты Семеренко, 21-я - у Вали. +1,09 и 1,15 соответственно.

14:24. На выходе с рубежа лидирует Херрманн. Джима вышла с штрафного круга 9-й, +51,9.

14:23. На 150 штрафных метров идет Елена Пидгрушная, Меркушина закрыла все мишени.

14:22. Вита и Валя Семеренко завершили стрельбую чисто!!

14:22. Один промах у Джимы.

14:21. Херрманн закрывает все мишени.

14:20. Биатлонистки подходят к первому рубежу.

14:19. Херрманн продолжает лидировать. Джима опускается на 7 место, +28,5

14:18. Дистанция одного круга составляет 2км. Девушки пройдут четыре стрельбы (две лежа и две стоя), после чего пробегут финишный круг.

14:17. На первом круге Юлия Джима пропустила вперед Кайсу Макаряйнен, украинка пока 4-я.

14:16. Также стартовали Пидгрушная и Меркушина

14:16. Начался персьют для Виты и Вали Семеренко.

14:15. Вслед за немкой вышли на дистанцию француженка Жюстин Бреза и наша Юлия Джима.

14:15. Гонка началась! Дениз Херрманн стартовала!

14:14. 28-й стартовый номер и +1,17 отставание на старте у Елены Пидгрушной. Анастасия Меркушина выйдет на дистанцию 34-й, + 1,23.

14:12. Через 70 секунд после старта триумфаторки спринта Дениз Херрман выйдут на дистанцию сестры Семеренко. У Виты и Вали 21 и 22 стартовые номера соответственно.

14:10. Спортсменки выйдут на дистанцию согласно результату, который они продемонстрировали в спринтерской гонке. Первой из украинок стартует Юлия Джима. У 27-летней биатлонистки третий номер и 20-секундное отставание от лидера на старте.

14:05. До старта сегодняшней гонки осталось 10 минут. Украину представят сразу 5 биатлонисток.