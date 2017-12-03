Эстерсунд-2017. Женская гонка преследования. Как это было

Продолжается первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18 в шведском Эстерсунде. Сегодня в программе - женская гонка преследования. Начало – в 14:15. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Также в плеере будет доступна видеотрансляция.
Украину представляют:
3. Юлия Джима +0,20
21. Вита Семеренко +1,10
22. Валя Семеренко +1,10
28. Елена Пидгрушная +1,17
34. Анастасия Меркушина +1,23
Полный стартовый лист здесь.
14:51. Гонка завершена! Спасибо за внимание! Уже в 16:15 начинаем трансляцию мужского персьюта здесь.
14:49. Результаты украинок:
9. Елена Пидгрушная (1+0+0+0) +1:40.0
16. Валя Семеренко (0+0+0+0) +2:02.8
18. Вита Семеренко (0+1+1+1) +2:18.4
21. Юлия Джима (1+3+0+1) +2:40.1
25. Анастасия Меркушина (0+2+0+0) +2:53.1.
14:49. Итак, тройка лидеров выглядит следующим образом:
1. Дениз Херрман (Германия) (0+0+2+0) 30:02.7
2. Жюстин Бреза (Франция) (0+0+0+0) +25.8
3. Марте Олсбю (Норвегия) (0+1+0+1) +48.0.
14:48. 21-е место на финише у Юлии Джимы, 25-я позиция у Анастасии Меркушиной. Все пять украинок - в топ-25 первого персьюта сезона!!!
14:47. 16-е место сегодня у Вали Семеренко, которая пробежала гонку преследования без промахов. На 18-м место финишировала Вита Семеренко.
14:47. Отличный последний круг выдала Елена Пидгрушная!!! Украинка, отыграв 5 позиций, финишировала девятой!!!
14:46. Бронзовую медаль добывает норвежка Марте Олсбю.
14:45. Бреза сегодня вторая! Француженка получает желтый биб лидера общего зачета Кубка мира!
14:45. Херрманн выигрывает сегодняшний персьют!!!
14:44. За 400 метров до финиша Херрманн оторвалась от Бреза.
14:42. Все мишени закрыла Меркушина, 24-я позиция на выходе со стадиона.
14:41. Последняя стрельба украинок: Валя Семеренко чисто!!! Вышла десятой после второй стойки. У Виты Семеренко еще 1 промах. Все мишени закрыла Елена Пидгрушная, Юлия Джима ушла на 150 штрафных метров.
14:40. Олсбю бежит за бронзой персьюта!
14:40. Бреза и Херрманн отстрелялись чисто!!! Обе спортсменки будут вести контактную борьбу за победу на последнем круге!
14:39. Анастасия Меркушина за 13,9 секунд закрыла первую стойку! На выходе с рубежа украинка на 37-й позиции.
14:38. 16-я позиция у Виты Семеренко, 19-й идет Пидгрушная, Джима 23-я.
14:37. После третьей стрельбы лучшей из украинок идет Валя Семеренко - 11 место, +1,11,6.
14:36. Закрыла все мишени Анастасия Меркушина!
14:35. Один штрафной круг у Виты Семеренко, Валя, Елена Пидгрушная и Юлия Джима стреляют чисто,
14:35. Херрманн вышла с штрафных кругов второй, следом за ней вышла со стрельбы Олсбю. Норвежка пока идет третьей.
14:34. Чисто стреляет Бреза! Француженка выходит лидером!
14:33. На два штрафных круга ушла Херрманн.
14:32. Херрманн подошла к 3-й стрельбе.
14:32. Шесть позиций отыграла перед первой стойкой Юлия Джима.
14:30. На выходе из рубежа Валя и Вита Семеренко идут 13 и 15 соответственно. Пидгрушная 23-я, Джима 35-я, Меркушина - 36-я.
14:29. Точно отстрелялась Пидгрушная!
14:28. Валя Семеренко закрыла все мишени!!! У Виты один промах. У Меркушиной - 300 дополнительных метров дистанции.
14:28. К сожалению, у Юлии Джимы 3 промаха.
14:27. Олсбю, Макаряйнен и Витоцци идут на штрафной круг.
14:27. Немка и второй рубеж прошла чисто!
14:26. Херрманн стреляет вторую лежку.
14:26. По скорости стрельбы на первом рубеже Меркушина показала лучший результат!!!
14:26. Меркушина 28-я, +1,33. Пидгрушная на 37-й позиции, + 1,44
14:25. 18-я позиция у Виты Семеренко, 21-я - у Вали. +1,09 и 1,15 соответственно.
14:24. На выходе с рубежа лидирует Херрманн. Джима вышла с штрафного круга 9-й, +51,9.
14:23. На 150 штрафных метров идет Елена Пидгрушная, Меркушина закрыла все мишени.
14:22. Вита и Валя Семеренко завершили стрельбую чисто!!
14:22. Один промах у Джимы.
14:21. Херрманн закрывает все мишени.
14:20. Биатлонистки подходят к первому рубежу.
14:19. Херрманн продолжает лидировать. Джима опускается на 7 место, +28,5
14:18. Дистанция одного круга составляет 2км. Девушки пройдут четыре стрельбы (две лежа и две стоя), после чего пробегут финишный круг.
14:17. На первом круге Юлия Джима пропустила вперед Кайсу Макаряйнен, украинка пока 4-я.
14:16. Также стартовали Пидгрушная и Меркушина
14:16. Начался персьют для Виты и Вали Семеренко.
14:15. Вслед за немкой вышли на дистанцию француженка Жюстин Бреза и наша Юлия Джима.
14:15. Гонка началась! Дениз Херрманн стартовала!
14:14. 28-й стартовый номер и +1,17 отставание на старте у Елены Пидгрушной. Анастасия Меркушина выйдет на дистанцию 34-й, + 1,23.
14:12. Через 70 секунд после старта триумфаторки спринта Дениз Херрман выйдут на дистанцию сестры Семеренко. У Виты и Вали 21 и 22 стартовые номера соответственно.
14:10. Спортсменки выйдут на дистанцию согласно результату, который они продемонстрировали в спринтерской гонке. Первой из украинок стартует Юлия Джима. У 27-летней биатлонистки третий номер и 20-секундное отставание от лидера на старте.
14:05. До старта сегодняшней гонки осталось 10 минут. Украину представят сразу 5 биатлонисток.
Источник — Sport.ua
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Меркушина конечно зверь на стрельбище))
Меркушина конечно зверь на стрельбище))
І навіть при цьому показує шалену швидкість.
Пусть лучше немок на допинг проверяют, постоянно есть одна кобыла которая носится как гепард, а раше что допинг, что без - один кер резы гавно!
Она бывшая серьезная лыжница так что ничего удивительного в ее бега нет, я еще смотрел ее когда она в лыжных гонках в спринте отлично бегала
ПО нашим Пидгрушна - молодец, Вита хороший ход ( учитывая 3 промаха ), а вот Валя ногами не доработала явно! Джима провалилась, Меркушина на уровне! Вообщем удачи нашим, симпатичная у нас команда!
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