Эстерсунд-2017. Мужская гонка преследования. Как это было

Подходит к конку первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18 в шведском Эстерсунде. Сегодня в программе - мужская гонка преследования. Начало – в 16:15. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Также в плеере будет доступна видеотрансляция.

Украину представляет:

50. Артем Прима +1,39

Полный стартовый лист здесь

16:52. Гонка преследования завершена! Спасибо за внимание!

16:51. Первый этап Кубка мира подошел к конку. Второй этап стартует в пятницу, 8 декабря, спринтами в австрийском Хохфильцене.

16:51. Результаты гонки: 1. Мартен Фуркад (Франция) (1+0+0+0) 30:12.2 2. Яков Фак (Словения) (1+0+0+1) +40.8 3. Кантен Фийон Майе (Франция) (1+0+0+1) +42.1 ... 24. Артем Прима (Украина) (0+0+1+0) +2:11.1

16:48. Артем Прима финишировал на 24-й позиции. Единственный в сегодняшнем персьюте украинец сумел пробиться в очковую зону, обогнав во время гонки преследования 26 спортсменов!

16:46. Фуркад финишировал первым, Фак убрал соотечественника Мартена и финиширует вторым. У французов сегодня золото и бронза, серебро завоевал словенец Яков Фак!

16:45. Фак отрывается от Фийона Майе!!

16:44. Пока что в борьбе за второе место лидирует француз.

16:43. Фуркаду ничего не угрожает. Серебро и бронзу, похоже, поделят Кантен Фийон Майе и Яков Фак.

16:42. Артем Прима отстрелял точно!!! Украинец ушел на последний круг 24-м.

16:41. Линдстрем, Свендсен и Биркланд стреляют чисто, остальные иду на круги.

16:41. По кругу у Фака и Фийона-Майе.

16:40. Мартен Фуркад уходит на поледний круг. Француз закрыл все мишени.

16:38. Перед последней стрельбой Фуркад (младший) опережает ближайших преследователей - Фака и Фийона Майе - на 45 секунд.

16:35. Артем Прима не попал в мишень четвертым выстрелом. Украинцу придется бежать 150 штрафных метров.

16:33. Яков Фак и Фийон Майе также точно!!!

16:32. Фуркад отстрелял чисто!!! У всех остальных завал.

16:31. Мартен Фуркад отрывается от Тарьей Бё на третьем круге, между лидирующими биатлонистами 3,7 секунд.

16:30. Бьерндален поднялся на 15 место с 31-й стартовой позиции!

16:29. После второй стрельбы лежа Прима поднялся на 33 место, +1,32,3.

16:28. Артем Прима снова закрыл все мишени!!!

16:27. Фуркад и Тарьей Бё закрывают все мишени, лидеры идут на круги.

16:26. Биатлонисты подходят на вторую стрельбу.

16:24. Отсечка 3,8 км: Свендсен, Расторгуевс и Долдер лидируют. Фуркад, Линдстрем и Бё-старший - в десяти секундах от лидирующего трио.

16:23. Прима отыграл 12 позиций - 37 место после первой лежки, +1,30,4 от лидера.

16:22. Артем Прима закрыл все мишени!

16:22. На выходе со стадиона лидирует Свендсен.

16:21. Свендсен, Долдер, Расторгуевс и Линдстрем закрыли все мишени!!!

16:20. Первая стрельба: Тарьей Бё и Фуркад по разу промахнулись, Лессер идет на 4 штрафных круга

16:19. На подходу к первой стрельбе Лессер обошел Фуркада, Тарьей Бё держится за немцом и французом.

16:17. Отсечка 1,3 км: Тройка лидеров идет в интервале 1,5 секунды. Свендсен и Шемпп на растоянии 15 секунд от трио лидеров.

16:16. Стартовал украинец Артем Прима!

16:16. В интервале одной минуты стартовали 27 биатлонистов!

16:15. Гонка началась! Бё-старший, Мартен Фуркад и Лессер уже на лыжне!

16:10. Всего 5 минут осталось до старта мужской гонки преследования. По итогам вчерашнего спринта квалифицироваться на персьют в Эстерсунде удалось только одному украинцу - Артему Приме. Он выйдет на дитанцию под 50-м номером, спустя 99 секунд после лидера.