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Эстерсунд-2017. Мужская гонка преследования. Как это было

Текстовая и видео-трансляции мужского персьюта на этапе Кубка мира в Швеции

  • 03.12.2017 16:05
  • 3285 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Подходит к конку первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18 в шведском Эстерсунде. Сегодня в программе - мужская гонка преследования. Начало – в 16:15. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Также в плеере будет доступна видеотрансляция.

Украину представляет:
50.  Артем Прима  +1,39
 
Полный стартовый лист здесь.

16:52. Гонка преследования завершена! Спасибо за внимание!

16:51. Первый этап Кубка мира подошел к конку. Второй этап стартует в пятницу, 8 декабря, спринтами в австрийском Хохфильцене.
 
16:51. Результаты гонки:
1.  Мартен Фуркад (Франция) (1+0+0+0) 30:12.2
2.  Яков Фак (Словения) (1+0+0+1) +40.8
3.  Кантен Фийон Майе (Франция) (1+0+0+1) +42.1
...
24.  Артем Прима (Украина) (0+0+1+0) +2:11.1
 
16:48. Артем Прима финишировал на 24-й позиции. Единственный в сегодняшнем персьюте украинец сумел пробиться в очковую зону, обогнав во время гонки преследования 26 спортсменов!
16:46. Фуркад финишировал первым, Фак убрал соотечественника Мартена и финиширует вторым. У французов сегодня золото и бронза, серебро завоевал словенец Яков Фак!
16:45. Фак отрывается от Фийона Майе!!
16:44. Пока что в борьбе за второе место лидирует француз.
16:43. Фуркаду ничего не угрожает. Серебро и бронзу, похоже, поделят Кантен Фийон Майе и Яков Фак.
16:42. Артем Прима отстрелял точно!!! Украинец ушел на последний круг 24-м.
16:41. Линдстрем, Свендсен и Биркланд стреляют чисто, остальные иду на круги.
16:41. По кругу у Фака и Фийона-Майе.
16:40. Мартен Фуркад уходит на поледний круг. Француз закрыл все мишени. 
16:38. Перед последней стрельбой Фуркад (младший) опережает ближайших преследователей - Фака и Фийона Майе - на 45 секунд.
16:35. Артем Прима не попал в мишень четвертым выстрелом. Украинцу придется бежать 150 штрафных метров. 
16:33. Яков Фак и Фийон Майе также точно!!! 
16:32. Фуркад отстрелял чисто!!! У всех остальных завал.
16:31. Мартен Фуркад отрывается от Тарьей Бё на третьем круге, между лидирующими биатлонистами 3,7 секунд. 
16:30. Бьерндален поднялся на 15 место с 31-й стартовой позиции!
16:29. После второй стрельбы лежа Прима поднялся на 33 место, +1,32,3.
16:28. Артем Прима снова закрыл все мишени!!!
16:27. Фуркад и Тарьей Бё закрывают все мишени, лидеры идут на круги.
16:26. Биатлонисты подходят на вторую стрельбу.
16:24. Отсечка 3,8 км: Свендсен, Расторгуевс и Долдер лидируют. Фуркад, Линдстрем и Бё-старший - в десяти секундах от лидирующего трио.
16:23. Прима отыграл 12 позиций - 37 место после первой лежки, +1,30,4 от лидера.
16:22. Артем Прима закрыл все мишени!
16:22. На выходе со стадиона лидирует Свендсен.
16:21. Свендсен, Долдер, Расторгуевс и Линдстрем закрыли все мишени!!!
16:20. Первая стрельба: Тарьей Бё и Фуркад по разу промахнулись, Лессер идет на 4 штрафных круга
16:19. На подходу к первой стрельбе Лессер обошел Фуркада, Тарьей Бё держится за немцом и французом.
16:17. Отсечка 1,3 км: Тройка лидеров идет в интервале 1,5 секунды. Свендсен и Шемпп на растоянии 15 секунд от трио лидеров.
16:16. Стартовал украинец Артем Прима!
16:16. В интервале одной минуты стартовали 27 биатлонистов!
16:15. Гонка началась! Бё-старший, Мартен Фуркад и Лессер уже  на лыжне!
16:10. Всего 5 минут осталось до старта мужской гонки преследования. По итогам вчерашнего спринта квалифицироваться на персьют в Эстерсунде удалось только одному украинцу - Артему Приме. Он выйдет на дитанцию под 50-м номером, спустя 99 секунд после лидера.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    stopor2016
    stopor2016, 03.12.2017 11:26
    -5
    Да разогнать этих мужиков , пусть идут на производство !
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    Oleg.Groningen
    Oleg.Groningen, 03.12.2017 16:17
    +7
    чому знову російська трансляція??
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    kden67
    online
      kden67, 03.12.2017 16:20
    -5
    Один Прима?Что за х..ня,чем они там занимаются -- такие результаты перед ОИ
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    Zhez53
    online
    Zhez53, 03.12.2017 16:39
    +1
    Брынзак спокоен. Говорит , у мужиков аклиматизация после Канады...
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