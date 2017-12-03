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Эстерсунд-2017. Херрманн выиграла персьют, сразу 5 украинок — в топ-25

Второй финишировала Жюстин Бреза, француженка начнет этап в Хохфильцене в желтой майке лидера

  • 03.12.2017 15:04
  • 2610 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images. Дениз Херрман
© Getty Images. Дениз Херрман
Скажи кто-нибудь перед началом первого этапа Кубка мира в Остерсунде, что доминировать здесь с большим перевесом будет вчерашняя немецкая лыжница Дениз Херрманн, лучшее, на что мог рассчитывать такой предсказатель – снисходительная улыбка. Однако в сегодняшней гонке преследования Херманн продемонстрировала совершенно иное качество биатлона – уровень, за которым теперь придется тянуться соперницам.
 
Стартовав первой после победы в спринте, немка и сегодня не изменила себе, начав на трассе отрываться по ходу дистанции. Учитывая скорость Дениз, соперницам предстояло уповать только на ее промахи, и непредсказуемый ветер на стрельбище делал эти надежды небезосновательными. Но обе лежки лидер гонки прошла идеально! Повезло, разве что, с пятым выстрелом на первом рубеже, когда немке помог закрывшийся габарит. К середине гонки Херрманн уже 22 секунды выигрывала у ближайшей преследовательницы – француженки Жюстин Бреза. Остальные девушки отставали уже на расстояние двух штрафных кругов.
 
Именно эти два круга позволила себе Херрманн на третьем рубеже. В то же время Бреза была точна, но вышла на трассу всего в 11-ти секундах впереди, которые немка, не напрягаясь, вдвое сократила к решающей стрельбе. 
 
Четвертый рубеж в такой ситуации – война нервов, и француженка, несмотря на юный по биатлонным меркам возраст, имеющая гораздо больший опыт в стрельбе, должна была иметь здесь преимущество. Жюстин незамедлительно предъявила свои козыри, закрыв четвертый подряд огневой рубеж в гонке! Но и Дениз была абсолютно точна, словно и не было погони предыдущего круга. Более того, эти пять мишеней немка поразила на 4 секунды быстрее! 
 
Когда на последний круг Херрманн вышла всего в полутора секундах от соперницы, судьба гонки уже была решена. И Бреза (даже быстроходная Бреза!), похоже, даже особо не сопротивлялась, уступив на финише более 25-ти секунд. Не увидели мы и острой борьбы за третье место – норвежка Марте Олсбю, имея на один круг штрафа больше итальянки Лизы Витоцци, тем не менее, комфортно финишировала на подиумной позиции. 
 
Надежды украинских болельщиков в персьюте были в первую очередь связаны с Юлией Джимой, уже блеснувшей в Остерсунде двумя подиумами. Однако третьей "сказки" в исполнении Юли не получилось: ей не сразу удалось адаптироваться к порывистому ветру, и на двух огневых рубежах в лежке вице-лидер общего зачета Кубка мира заработала сразу четыре штрафных круга. О борьбе за высокие места после этого говорить не приходилось, и 21-е место на финише – пожалуй, максимум, который можно было "выжать" из сложившейся ситуации и минимизировать потери в общем зачете.
Зато отличный уровень продемонстрировала Елена Пидгрушная! Проведя две не самых удачных гонки, Лена сумела сконцентрироваться на персьюте и выдала тот результат, которого от нее ждали болельщики. Всего один промах, плюс восхитительный последний круг (быстрее всех в гонке, в том числе реактивных Херрманн и Макаряйнен!) привели нашего капитана на девятую строчку финишного протокола. Отыграв за гонку 19 позиций, Лена продемонстрировала наибольший прогресс в преследовании в топ-20. 
 
Сумели улучшить свои показатели в сравнении со спринтом и остальные украинки. Валя Семеренко стала одной из всего лишь трех участниц персьюта, не заходивших на штрафной круг. Да, это потребовало большей размеренности хода, но, несомненно, в ближайшее время и здесь будет найден баланс. Пока же порадуемся подъему с 22-го места на 16-е и сохранением позиции в топ-десятке Кубка мира. 
 
Вита Семеренко, несмотря на три незакрытых мишени, не намного отстала от сестры, финишировав 18-й, а Анастасия Меркушина, допустив два промаха, стала лидером скорострельности в гонке и за счет преследования сменила стартовое 34-е место на итоговое 25-е.
 
Лидировавшая до сегодняшнего дня в общем зачете норвежка Сюннёве Сулемдаль особо ничем удивить не смогла. Четыре промаха и 19-е место на финише завершили ее краткосрочный период пребывания о главе мирового биатлона.
 
Ну а новым лидером Кубка мира (уже третьим после трех проведенных гонок!) стала Жюстин Бреза, которая перед этапом Кубка мира в Хохфильцене опережает двукратную победительницу Остерсунда Дениз Херрманн на 4 очка. Юлия Джима сделала три шага назад – на пятую строчку, а Валя Семеренко сохранила за собой 9-е место. В топ-30 общего зачета также Елена Пидгрушная (24-я) и Вита Семеренко (26-я).
 
Гонка преследования. Женщины
1.  Дениз Херрман (0+0+2+0) 30:02.7
2.  Жюстин Бреза (0+0+0+0) +25.8
3.  Марте Олсбю (0+1+0+1) +48.0
...
9.  Елена Пидгрушная (1+0+0+0) +1:40.0
16.  Валя Семеренко (0+0+0+0) +2:02.8
18.  Вита Семеренко (0+1+1+1) +2:18.4
21.  Юлия Джима (1+3+0+1) +2:40.1
25.  Анастасия Меркушина (0+2+0+0) +2:53.1

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 03.12.2017 15:16
    0
    А й да немцы вот это сюприз в олимпийский год приготовили, раз за грушеньку начинает набирать, от Юли конечно ожидал большего, но опять старые проблеммы с нестабильной стрельбой, остальные молодцы на уровне надо прибавлять
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    Andy Van
      Andy Van, 03.12.2017 15:16
    +2
    неплохо, но у Юли стрельба не задалась явно)))
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 03.12.2017 15:24
    0
    Для эстафеты неплохо, но в личных гонках на Олимпиаде будет непросто.
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    Oleg Bugaets
    online
      Oleg Bugaets, 03.12.2017 16:17
    0
    невдало розпочавша сезон Підгрушна виявилась серед наших найкращою! є надія на неї-дуже вдало стріляла Валя Семеренко-Герман нова німецька зірка?
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    limb-ua
      limb-ua, 03.12.2017 16:20
    +1
    Скорее всего, в погоне за лыжницей на первых этапах, Юля сбила дыхание, а когда "успокоилась", все стало на свои места. Тот случай, когда надо иметь горячее сердце, но холодную голову.
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    dudigo78
      dudigo78, 03.12.2017 17:38
    0
    в естафеті за друге місце реально будем змагатись з француженками , італійками та норвежками. Правда ще можуть підтягнутись чешки та білоруски. ну а німці поза конкуренцією як завжди
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