БРЫНЗАК: «Допускаю, что допинг-пробу Виты Семеренко хотели подменить»

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в эфире телеканала 112 прокомментировал возможность подмены допинг-пробы Виты Семеренко в 2013 году.

«Конечно, для нас это был шок. Такого мы точно не ожидали и не были готовы понять такой поступок. Но сейчас я допускаю такую возможность, так как цена выиграша домашней Олимпиады была слишком высока. Думаю, чиновники министерства хотели сделать все для победы и за любую цену. Они покупали спортсменов из других стран, если вы помните, то были куплены спортсмены в Южной Корее и в США. Могли дойти и до подмены пробы, так как мы были очень конкурентной командой в эстафете.

Но я не допускаю, что в этом были замешаны президент федерации Прохоров или исполнительный директор Кущенко. Мы с ними были в очень хороших отношениях и постоянно контактировали по разным вопросам. Это могли сделать только чиновники из лаборатории или министерства.

Этот прецедент должен всех шокировать в биатлонном мире, так как подмену пробы даже тяжело себе представить. Как теперь можно ехать в Россию на соревнования? Думаю, будет реакция не только от нас, но и от других федераций.

Сейчас всё идет к тому, что сборную России могут лишить Олимпиады. Я же считаю, что нельзя наказывать всех спортсменов, не все они были задействованы. Кто-то честно работал на протяжении многих лет. Нужно допустить чистых спортсменов под нейтральным флагом.

Имидж в биатлоне Россия уже потеряла и восстановить его будет тяжело. Но проблемы есть не только там. Много вопросов и по другим странам, есть проблемы с астмой, есть проблемы со справками, которые дают возможность спортсменам принимать запрещенные препараты в виде лекарства. Международная федерация биатлона и ВАДА должны решить этот вопрос. Для всех должны быть одинаковые условия», - сказал Брынзак.