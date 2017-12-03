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БРЫНЗАК: «Допускаю, что допинг-пробу Виты Семеренко хотели подменить»

Президент ФБУ прокомментировал возможность подмены допинг-пробы украинской биатлонистки в 2013 году

  • 03.12.2017 15:27
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  • 1 комментария
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Sport.ua. Владимир Брынзак
© Sport.ua. Владимир Брынзак
Президент федерации биатлона Украины  Владимир Брынзак в эфире телеканала 112 прокомментировал возможность подмены допинг-пробы Виты Семеренко в 2013 году.
 
«Конечно, для нас это был шок. Такого мы точно не ожидали и не были готовы понять такой поступок. Но сейчас я допускаю такую возможность, так как цена выиграша домашней Олимпиады была слишком высока. Думаю, чиновники министерства хотели сделать все для победы и за любую цену. Они покупали спортсменов из других стран, если вы помните, то были куплены спортсмены в Южной Корее и в США. Могли дойти и до подмены пробы, так как мы были очень конкурентной командой в эстафете.
 
Но я не допускаю, что в этом были замешаны президент федерации Прохоров или исполнительный директор Кущенко. Мы с ними были в очень хороших отношениях и постоянно контактировали по разным вопросам. Это могли сделать только чиновники из лаборатории или министерства.
 
Этот прецедент должен всех шокировать в биатлонном мире, так как подмену пробы даже тяжело себе представить. Как теперь можно ехать в Россию на соревнования? Думаю, будет реакция не только от нас, но и от других федераций.
 
Сейчас всё идет к тому, что сборную России могут лишить Олимпиады. Я же считаю, что нельзя наказывать всех спортсменов, не все они были задействованы. Кто-то честно работал на протяжении многих лет.  Нужно допустить чистых спортсменов под нейтральным флагом.
 
Имидж в биатлоне Россия уже потеряла и восстановить его будет тяжело. Но проблемы есть не только там. Много вопросов и по другим странам, есть проблемы с астмой, есть проблемы со справками, которые дают возможность спортсменам принимать запрещенные препараты в виде лекарства. Международная федерация биатлона и ВАДА должны решить этот вопрос. Для всех должны быть одинаковые условия», - сказал Брынзак.

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    Av68
    online
      Av68, 03.12.2017 16:15
    -2
    Московія для досягнення мети-чемпіон світу.!!!
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