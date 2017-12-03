Эстерсунд-2017. Мартен Фуркад выиграл персьют, Яков Фак добыл серебро

В шведском Швеция Остерсунде завершилась гонка преследования у мужчин в рамках первого этапа кубка мира по биатлону.
Гонка преследования. Мужчины
1. Мартен Фуркад (1+0+0+0) 30:12.2
2. Яков Фак (1+0+0+1) +40.8
3. Кантен Фийон Майе (1+0+0+1) +42.1
...
24. Артем Прима (0+0+1+0) +2:11.1.
Источник — Федерация биатлона Украины
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