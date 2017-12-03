Эстерсунд-2017. Мартен Фуркад выиграл персьют, Яков Фак добыл серебро

Що цікаво, в Україні (як і в Польщі, Чехії, Німеччині) сніг не лежить всю календарну зиму... Лише...

матчі з такими катаклізмами потрібно переносити. Догравати в резервні дні. Наприклад, 14 грудня ц...

4 декабря 2016 года на стадионе «Юбилейный» в Сумах должен был состояться матч 17-й тура между до...