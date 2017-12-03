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Эстерсунд-2017. Мартен Фуркад выиграл персьют, Яков Фак добыл серебро

Бронза у Кантена Фийона Майе. Украинец Артем Прима поднялся на 24-е место с 50-й стартовой позиции

  • 03.12.2017 17:04
  • 675 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Мартен Фуркад
© Getty Images. Мартен Фуркад
В шведском Швеция Остерсунде завершилась гонка преследования у мужчин в рамках первого этапа кубка мира по биатлону.
 
Гонка преследования. Мужчины
1.  Мартен Фуркад (1+0+0+0) 30:12.2
2.  Яков Фак (1+0+0+1) +40.8
3.  Кантен Фийон Майе (1+0+0+1) +42.1
...
24.  Артем Прима (0+0+1+0) +2:11.1.

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    Oleg Bugaets
    online
      Oleg Bugaets, 03.12.2017 17:57
    0
    сьогодні МФ розрахувався за свої попередні відносні невдачі-на голову вище всіх-а Приму можна відзначити-непогано провів гонку
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