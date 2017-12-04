Удачный старт Джимы и провал мужской команды

В воскресенье двумя гонками преследования завершился первый этап Кубка мира по биатлону, уже на старте сезона подаривший украинским болельщикам немало позитивных эмоций.

Sport.ua подводит краткий итог Эстерсунда для сборной Украины и всего мира.

Сборная Украины

Юлия Джима – вместо тысячи слов. Один из лидеров сборной Украины за две гонки выиграла больше личных медалей, чем за всю свою карьеру. Начало было положено в индивидуальной гонке, где Джима идеально справилась со стрельбой и была неплоха ходом. Сошлись звезды и в спринтерской гонке – вновь чистая стрельба и десятое место на лыжне привели украинку ко второй «бронзе» на этапе. К сожалению, гонка преследования не задалась, не задалась в первую очередь стрельбой: 5 промахов – это катастрофически много.

По итогам первого этапа в десятке общего зачета помимо Джимы (5-е место) есть и Валентина Семеренко, расположившаяся на девятой строчке. У Вали было четвертое место в индивидуальной гонке. А также 22-е в спринте и 16-е в гонке преследования.

Для Елены Пидгрушной на этапе можно выделить разве что девятое место в гонке преследования, но для капитана сборной это может быть слабым утешением.



Фото - twitter.com/UN_Agency

Пока в поисках своей формы Вита Семеренко, Меркушина и Варвинец. Все наши с очками после первого этапа, но еще есть к чему стремиться.

А вот у мужчин все традиционно не очень хорошо. Лучшим местом этапа стала 23-я позиция Артема Примы в индивидуальной гонке, за ним же 24-м финишировал Сергей Семенов. Именно эти наши биатлонисты и набрали очки на этапе.

Настоящим провалом стал спринт, где лишь один Прима (50-й) сумел пробиться в гонку преследования.

Могли зацепиться за медаль в одиночном миксте, но там Дмитрий Пидручный подвел Виту Семеренко, которая вытаскивала сборную в тройку лидеров, а Дима проигрывал весь перевес. Итог – шестое место в четырех секундах от подиума. Про десятое место в смешанной эстафете сказать нечего.

Весь мир

В женской части соревнований настоящий фурор произвела немка Дениз Херрман. Вчерашняя лыжница сумела завоевать два «золота», компенсировав порой не точную стрельбу идеальной скоростью. Тем не менее, столь выдающийся результат не позволил немке возглавить общий зачет по итогам первого этапа. Лидером мирового рейтинга стала француженка Жюстин Бреза, завоевавшая два «серебра» в сумме с восьмым местом в индивидуальной гонке.



Дениз Херрман, фото - life.ru

На третьей позиции общего зачета расположилась победительница «индивидуалки» Надежда Скардино.

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

Что ж, в отсутствие Дальмайер и Соукаловой на авансцену вышли новые имена. Макаряйнен упустила возможность заработать гандикап для будущей борьбы за мировое лидерство.

Что касается мужчин, то там все банально просто: Фуркад и все остальные. Француз завоевал полный комплект медалей, поочередно поднимавшись с третьего места на первое, и уже возглавляет общий зачет, имея преимущество в 31 балл над ближайшим преследователем.



Мартен Фуркад. Фото - ski-nordique.net

Младший Бё хоть и выиграл индивидуальную гонку, но как-то не видится реальным конкурентом для Мартена. Да и вообще не видно того, кто сможет навязать борьбу французу.

Уже в пятницу стартует второй этап, который пройдет в Хохфильцене. Там нас ждут спринты, пасьюты и эстафеты.

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