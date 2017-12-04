ПИДГРУШНАЯ: «Очень вдохновляет, что бегу последний этап эстафеты»

Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная рассказала о том, почему вернулась в спорт, и какие эмоции испытывает, когда бежит последний этап эстафеты.

«Про себя могу сказать, что всю жизнь в спорте. Уже 17 лет здесь, и даже когда была пауза на год, было грустно и очень хотелось вернуться. Поэтому параллель такая, что Пидгрушная и спорт – это одно и то же самое. Меня очень вдохновляет, что бегу последний этап эстафеты. Я знаю, что мои девчата уже закончили, они ждут и очень часто выходят на трассу и подсказывают. Каждый готов дать руку помощи, эти эмоции невозможно передать словами.

Но никогда не скажу, что четвертый этап как-то более ответственный, чем другие. Эстафета – это команда и это командный стресс. Если сравнивать с другими видами спорта, несмотря на то, что у нас длинные сезоны, у нас далеко не те суммы, как в футболе или теннисе. Лучшие спортсмены, которые выигрывают по всему сезону, получают до 200 тысяч евро – суммы от международной федерации.

Часто читаем, какую сумму заработал тот или другой спортсмен. Но почему же никто не пишет, сколько идет на проценты, налоги и что получаем намного меньше. Но на жизнь хватает, тут я не жалуюсь. Больше всего нравится в биатлоне – это когда пересекаешь финишную прямую и понимаешь, что ты сделал то, что нужно. Сразу вспоминаю эстафету на ЧМ, и когда там удалось опередить соперниц и заехать на подиум, то подумала, что реальность стала сказкой», – сказала Пидгрушная.