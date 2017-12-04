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РОДЧЕНКОВ: «Зайцева сдала чистую мочу за месяц до начала Игр в Сочи»

По словам химика-аналитика, допинг-пробы российской биатлонистки на Играх-2014 заменяли на «чистые»

  • 04.12.2017 20:46
  • 1632 просмотров
  • 8 комментария
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Getty Images. Ольга Зайцева
© Getty Images. Ольга Зайцева
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сообщил о том, что российская биатлонистка Ольга Зайцева на Играх в Сочи-2014 употребляла допинг.
 
По словам Родченкова, Зайцева была близко знакома с бывшим заместителем министра спорта России Юрием Нагорных, который получил задание обеспечить успех в Сочи любой ценой. Также биатлонистка стала специальным заданием для женщины, которая отвечала за распределение допинговых препаратов, Ирины Родионовой.
 
«Мы встречались несколько раз, обсуждали отдельных спортсменов. В этих разговорах также упоминалась фамилия Зайцевой. На одной из встреч, где присутствовала сама Зайцева, обсуждались ее аномальные показатели паспорта крови. Аномалия было связана с тем, что спортсменка постоянно использовала средства, повышающие эффективность. 
 
Зайцева понимала, что это может стать угрозой для ее участия в Олимпийских играх в Сочи. Она сдала чистую мочу за месяц до начала Игр. Это было сделано для того, чтобы во время допинг-контроля в Сочи-2014 ее пробы могли быть заменены на чистые. Зайцева сдавала допинг-тесты так много раз, что возникали переживания по поводу того, хватит ли заранее сданной чистой мочи для замены проб», – рассказал Родченков. 
 
По утверждению Родченкова, биатлонистка принимала ЭПО и пила его коктейль «Дюшес», который состоял из смеси алкоголя и стероидов.
 
Ранее МОК обвинил Ольгу Зайцеву в манипуляциях с допинг-пробами.

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Комментарии
    ihor166
    ihor166, 04.12.2017 20:55
    -18
    Человек который сам торговал всякими "коктейлями", теперь разоблачает то, что сам создавал. И готов переврать сколько угодно, лишь бы угодить своим новым хозяивам. Предатели и провокаторы никогда не были в чести...
    Ссылка
    kod.75
    online
      kod.75, 04.12.2017 21:11
    +6
    ihor166, 04.12.2017 20:55
    Человек который сам торговал всякими "коктейлями", теперь разоблачает то, что сам создавал. И готов переврать сколько угодно, лишь бы угодить своим новым хозяивам. Предатели и провокаторы никогда не были в чести...
    Вор не может заложить вора?! Что ты несёшь?
    Ссылка
    anti-kot
    online
      anti-kot, 04.12.2017 21:16
    +6
    ihor166, когда начинаешь осознавать, что жизнь дороже молчания, то приходит понимание, что с тюрьмы через какое-то время выйти можно (особенно с европейской), а вот с гроба ты уже никогда не подымешься. Или те двое, русадовцев, хотели посмертно стать героями сочинской Олимпиады?! Они так и не поняли, что система их использовала, а потом убрала, как ненужных свидетелей.
    Ссылка
    dmytrosol
      dmytrosol, 04.12.2017 21:39
    -3
    Не трогайте Родченкова. Раз сказал - значит так и было. Кто не верит - вата козломордая...
    ihor166, 04.12.2017 20:55
    Человек который сам торговал всякими "коктейлями", теперь разоблачает то, что сам создавал. И готов переврать сколько угодно, лишь бы угодить своим новым хозяивам. Предатели и провокаторы никогда не были в чести...
    Не трогайте Родченкова. Раз сказал - значит так и было. Кто не верит - вата козломордая...
    Ссылка
    supergrass
    online
      supergrass, 04.12.2017 21:59
    +3
    У Путина мочу тоже нада взять на анализ, мне кажется там нормальный коктейль похлеще "Дюшеса" будет.

    И шо интересно, что в России даже допинг с водярой бодяжат.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 04.12.2017 22:09
    0
    Как это все мерзко... А смотришь на их одухотворенные лица по телику, слушаешь их душещипательные рассказы о семье и детях, аж слеза прошибает... Оказывается - врали, только гай шумел. Мерзко....
    Ссылка
    k22-11k
    k22-11k, 04.12.2017 22:18
    0
    Владимир Копяк, 04.12.2017 22:09
    Как это все мерзко... А смотришь на их одухотворенные лица по телику, слушаешь их душещипательные рассказы о семье и детях, аж слеза прошибает... Оказывается - врали, только гай шумел. Мерзко....
    сентиментальный, а шо ты еще слушаешь?
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 04.12.2017 22:33
    0
    ihor166, 04.12.2017 20:55
    Человек который сам торговал всякими "коктейлями", теперь разоблачает то, что сам создавал. И готов переврать сколько угодно, лишь бы угодить своим новым хозяивам. Предатели и провокаторы никогда не были в чести...
    Дурачок даже не понял, что написал. Получается, до отъезда в Америку у него были другие хозяева? Так он теперь и рассказывает, что делал под руководством старых хозяев.
    Ссылка
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