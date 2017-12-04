РОДЧЕНКОВ: «Зайцева сдала чистую мочу за месяц до начала Игр в Сочи»

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сообщил о том, что российская биатлонистка Ольга Зайцева на Играх в Сочи-2014 употребляла допинг.

По словам Родченкова, Зайцева была близко знакома с бывшим заместителем министра спорта России Юрием Нагорных, который получил задание обеспечить успех в Сочи любой ценой. Также биатлонистка стала специальным заданием для женщины, которая отвечала за распределение допинговых препаратов, Ирины Родионовой.

«Мы встречались несколько раз, обсуждали отдельных спортсменов. В этих разговорах также упоминалась фамилия Зайцевой. На одной из встреч, где присутствовала сама Зайцева, обсуждались ее аномальные показатели паспорта крови. Аномалия было связана с тем, что спортсменка постоянно использовала средства, повышающие эффективность.

Зайцева понимала, что это может стать угрозой для ее участия в Олимпийских играх в Сочи. Она сдала чистую мочу за месяц до начала Игр. Это было сделано для того, чтобы во время допинг-контроля в Сочи-2014 ее пробы могли быть заменены на чистые. Зайцева сдавала допинг-тесты так много раз, что возникали переживания по поводу того, хватит ли заранее сданной чистой мочи для замены проб», – рассказал Родченков.

По утверждению Родченкова, биатлонистка принимала ЭПО и пила его коктейль «Дюшес», который состоял из смеси алкоголя и стероидов.