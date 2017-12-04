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Габриэла КОУКАЛОВА: «В России существовала допинговая система»

Чешская биатлонистка прокомментировала допинг-скандалы с участием российских спортсменов

  • 04.12.2017 23:03
  • 509 просмотров
  • 3 комментария
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Александр Бутенко для Sport.ua. Габриэла Коукалова
© Александр Бутенко для Sport.ua. Габриэла Коукалова
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова считает, что существует достаточное количество доказательств того, что в России существовала институциональная допинг-система.
 
«Российских спортсменов уличали в применении допинга во многих видах спорта. Мы, спортсмены знаем, кто подозреваемый. Опасения по поводу применения допинга были и раньше, но не было доказательств. Теперь же они есть в достаточном количестве. Они появляются регулярно, И это настоящие улики, а не предположения. В России существовала система, это не было совпадением!
 
Иногда моей команде не нравится то, что я пишу. Кто-то даже считает мои заявления маркетинговой ошибкой. Но я здесь не для того, чтобы угодить всем. Я — человек спорта. Меня касается все, что происходит в спорте.
 
Я не имею ничего против россиян как нации. У меня есть друзья из России, и за свою жизнь я встретила много великих людей из этой страны, которых я уважаю. К сожалению, я вынуждена отделять это от своей работы. Мы должны сохранить биатлон и весь спорт чистым. Стремление заполучить медаль любой ценой и политические амбиции не должны побеждать спорте», — написала Коукалова.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    liverpoolfun85
    online
      liverpoolfun85, 04.12.2017 23:13
    +11
    Габи лучшая) Всё по делу!!
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    serge1234
    online
      serge1234, 04.12.2017 23:33
    +7
    Что значит существовала? Что за поклеп? Она и сейчас существует
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    u6467u
    online
      u6467u, 05.12.2017 00:20
    -1
    я думаю помимо россии в спорте есть черные пятна,а россия хотела для себя как лучтше а получилось как всегда.
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