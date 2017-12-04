Габриэла КОУКАЛОВА: «В России существовала допинговая система»

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова считает, что существует достаточное количество доказательств того, что в России существовала институциональная допинг-система.

«Российских спортсменов уличали в применении допинга во многих видах спорта. Мы, спортсмены знаем, кто подозреваемый. Опасения по поводу применения допинга были и раньше, но не было доказательств. Теперь же они есть в достаточном количестве. Они появляются регулярно, И это настоящие улики, а не предположения. В России существовала система, это не было совпадением!

Иногда моей команде не нравится то, что я пишу. Кто-то даже считает мои заявления маркетинговой ошибкой. Но я здесь не для того, чтобы угодить всем. Я — человек спорта. Меня касается все, что происходит в спорте.

Я не имею ничего против россиян как нации. У меня есть друзья из России, и за свою жизнь я встретила много великих людей из этой страны, которых я уважаю. К сожалению, я вынуждена отделять это от своей работы. Мы должны сохранить биатлон и весь спорт чистым. Стремление заполучить медаль любой ценой и политические амбиции не должны побеждать спорте», — написала Коукалова.