Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Прима пропустит 2 гонки в Хохфильцене

Украинский биатлонист не сможет бежать спринт и персьют

  • 07.12.2017 15:45
  • 165 просмотров
  • 0 комментария
Метки
biathlon.com.ua. Артем Прима
© biathlon.com.ua. Артем Прима

Украинский биатлонист Артем Прима пропустит спринт на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Вместо Примы, который немного приболел, побежит Сергей Семенов.

Напомним, после первого этапа Кубка мира из украинцев только Прима входит в топ-30  индивидуального зачета у мужчин (28-е место, 35 очков). Сергей Семенов на данный момент на 40-й позиции (17 очков).

Стоит отметить, что пропуск спринта автоматически лишает спортсмена права выступить в гонке преследования.

Мужской спринт в Хохфильцен пройдет завтра, 8 декабря. Начало в 12.30.

Источник — Twitter

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.