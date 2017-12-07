Прима пропустит 2 гонки в Хохфильцене

Украинский биатлонист Артем Прима пропустит спринт на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Вместо Примы, который немного приболел, побежит Сергей Семенов.
Напомним, после первого этапа Кубка мира из украинцев только Прима входит в топ-30 индивидуального зачета у мужчин (28-е место, 35 очков). Сергей Семенов на данный момент на 40-й позиции (17 очков).
Стоит отметить, что пропуск спринта автоматически лишает спортсмена права выступить в гонке преследования.
Мужской спринт в Хохфильцен пройдет завтра, 8 декабря. Начало в 12.30.
Источник — Twitter
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