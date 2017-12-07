Хохфильцен-2017. Стартовые листы мужского и женского спринтов

Завтра, 8 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону пройдут две спринтерские гонки. Австрийской город завалило снегом, но это не помешало украинским болельщикам приехать для поддержки наших спортсменов!
Как сообщил Юрай Санитра, Артем Прима пропустит спринт и преследование из-за болезни. Вместо него выступит Владимир Семаков.
Спринт. Мужчины (12:30)
2. Руслан Ткаленко
29. Сергей Семенов
39. Дмитрий Пидручный
78. Владимир Семаков
103. Александр Жирный
Спринт. Женщины (15:15)
5. Анастасия Меркушина
46. Елена Пидгрушная
61. Валя Семеренко
76. Юлия Джима
80. Вита Семеренко
87. Ирина Варвинец.
Источник — Федерация биатлона Украины
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