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Хохфильцен-2017. Стартовые листы мужского и женского спринтов

Владимир Семаков и Александр Жирный начнут спринтерскую гонку в поздней стартовой группе

  • 07.12.2017 23:53
  • 659 просмотров
  • 1 комментария
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biathlon.com.ua
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Завтра, 8 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону пройдут две спринтерские гонки. Австрийской город завалило снегом, но это не помешало украинским болельщикам приехать для поддержки наших спортсменов!
 
Как сообщил Юрай Санитра, Артем Прима пропустит спринт и преследование из-за болезни. Вместо него выступит Владимир Семаков.
 
Спринт. Мужчины (12:30)
2.  Руслан Ткаленко
29.  Сергей Семенов
39.  Дмитрий Пидручный
78.  Владимир Семаков
103.  Александр Жирный
 
Спринт. Женщины (15:15)
5.  Анастасия Меркушина
46.  Елена Пидгрушная
61.  Валя Семеренко
76.  Юлия Джима
80.  Вита Семеренко
87.  Ирина Варвинец.

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.12.2017 00:18
    +1
    чоловіків можна не дивитись. як завжди вся надія на жінок. Чекаю когось в десятці і мінімум чотирьох в очках
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