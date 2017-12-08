Хохфильцен-2017. Мужской спринт. LIVE с 12:30

Сегодня стартует второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18 в австрийском Хохфильцене. Сегодня в программе – мужской и женский спринт. Начало гонки мужчин – в 12:30, женщин – в 15:15. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Также в плеере будет доступна видеотрансляция.
Украину будут представлять следующие спортсмены:
Мужчины:
2. Руслан Ткаленко
29. Сергей Семенов
39. Дмитрий Пидручный
78. Владимир Семаков
103. Александр Жирный
Женщины:
5. Анастасия Меркушина
46. Елена Пидгрушная
61. Валя Семеренко
76. Юлия Джима
80. Вита Семеренко
87. Ирина Варвинец.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.