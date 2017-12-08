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Хохфильцен-2017. Мужской спринт. LIVE с 12:30

Текстовая и видео-трансляции мужского спринта на этапе Кубка мира в Австрии

  • 08.12.2017 10:00
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Метки
ferienwohnungen-hochfilzen.at
© ferienwohnungen-hochfilzen.at

Сегодня стартует второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18 в австрийском Хохфильцене. Сегодня в программе – мужской и женский спринт. Начало гонки мужчин – в 12:30, женщин – в 15:15. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Также в плеере будет доступна видеотрансляция.

Украину будут представлять следующие спортсмены: 

Мужчины:
2.  Руслан Ткаленко
29.  Сергей Семенов
39.  Дмитрий Пидручный
78.  Владимир Семаков
103.  Александр Жирный
 
Женщины:
5.  Анастасия Меркушина
46.  Елена Пидгрушная
61.  Валя Семеренко
76.  Юлия Джима
80.  Вита Семеренко
87.  Ирина Варвинец.

Источник — Sport.ua

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