Кубок IBU: стартовые составы микстов в Ленцерхайде

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Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы пропускаем мячи, которые нельзя пропускать» 10:26 — pumpkin78 естерсунд показав як грати. і не гранд і без зірок але відвозили всіх . от на кого треба дивитись... 10:04 — googlt Скамейка очень маленький у Зари,усилить игру не кем(хотелось бы пожелать Вернедубу больше качеств...

В Киеве избили представителей Партизана и сербских журналистов 10:22 — avadon78 Это он, явно, о примерном и вежливом поведении сербских фанатов в гостях. Тут же пишут, что наши ... 09:59 — Vitalik Shevchenko А тут нехай бігають і розмахують прапорами днр?