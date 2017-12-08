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Кубок IBU: стартовые составы микстов в Ленцерхайде

В 11:00 Ольга Абрамова и Артем Тищенко выйдут на старт одиночной смешанной эстафеты на втором этапе

  • 08.12.2017 10:19
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biathlon.com.ua. Артем Тищенко
© biathlon.com.ua. Артем Тищенко
Cегодня, 8 декабря в швейцарском Ленцерхайде стартует второй этап Кубка IBU. Спртсмены выйдут на две смешанные эстафеты.
 
Одиночная смешанная эстафета (11:00)
6-1.  Ольга Абрамова
6-2.  Артем Тищенко
 
Смешанная эстафета (13:30)
6-1.  Юлия Журавок
6-2.  Мария Панфилова
6-3.  Максим Ивко
6-4.  Андрей Доценко.

Источник — Sport.ua

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