Кубок IBU: стартовые составы микстов в Ленцерхайде

Cегодня, 8 декабря в швейцарском Ленцерхайде стартует второй этап Кубка IBU. Спртсмены выйдут на две смешанные эстафеты.
Одиночная смешанная эстафета (11:00)
6-1. Ольга Абрамова
6-2. Артем Тищенко
Смешанная эстафета (13:30)
6-1. Юлия Журавок
6-2. Мария Панфилова
6-3. Максим Ивко
6-4. Андрей Доценко.
Источник — Sport.ua
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