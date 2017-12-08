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Кубок IBU: сборная Украины заняла 6 место в одиночном супермиксте

Ольга Абрамова и Артем Тищенко с кругом штрафа в пассиве финишировали шестыми в Ленцерхайде

  • 08.12.2017 11:57
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biathlon.com.ua. Ольга Абрамова
© biathlon.com.ua. Ольга Абрамова
Сегодня в швейцарском Ленцерхайде стартовал второй этап Кубка IBU. Составители международного календаря решили сполна протестировать в Кубках IBU формат смешанных эстафет – все три первых предновогодних этапа включают в себя этот вид программы! А минимальный состав одиночного микста позволяет выставлять команды даже самым экзотическим для биатлона странам – в первой гонке в Ленцерхайде мы увидели даже представителей Греции, Бразилии и Монголии, а всего на старт вышли 29 пар!
 
Тем не менее, в борьбе за медали соперничали команды традиционных биатлонных стран, и среди них – украинская пара Ольга Абрамова – Артем Тищенко. Точнее, среди претендентов на подиум наш дуэт был до того момента, как на третьем этапе Ольга Абрамова не справилась с одной мишенью в стойке, а потом не сумела закрыть ее тремя запасными патронами. Круг штрафа сразу отбросил нашу команду на седьмое место, а отставание от лидеров выросло более чем до минуты. На заключительном отрезке Артем Тищенко сумел отыграть одну позицию, финишировав шестым и тем самым улучшив командный результат двухнедельной давности в Шушене на три строчки. Вообще, Артем оставил в этой гонке приятные впечатления, использовав всего один запасной патрон на четырех рубежах при довольно приличном темпе стрельбы.
 
Победу в гонке одержал норвежский дуэт Текла Брюн-Ли – Ветле-Сьястад Кристиансен, шедшие в лидерах большую часть дистанции, а на огневых рубежах использовавшие всего четыре запасных патрона. А вот команде Франции, за которую бежали Жюли Симон и Антонин Гигонна даже круг штрафа не помешал финишировать вторыми. А среди курьезов гонки на противоположном полюсе – сборная Хорватии, снятая в качестве круговой после минтного отставания ходом на первом же круге и последовавшей стрельбы лежа с тремя кругами штрафа.
 
Одиночная смешанная эстафета
1. Норвегия (0+4)  35:56,3
2. Франция (1+8)  +8,5
3. Россия (0+8)  +33,5
4. Австрия (0+7)  +57,1
5. Швеция (0+3)  +1:06,8
6. Украина (1+8)  +1:49,7.

Источник — Федерация биатлона Украины

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