Хохфильцен-2017. Женский спринт. LIVE

Продолжается второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18 в австрийском Хохфильцене. Далее в программе – женский спринт. Начало гонки – в 15:15. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Украину будут представлять следующие спортсмены:
Женщины:
5. Анастасия Меркушина
46. Елена Пидгрушная
61. Валя Семеренко
76. Юлия Джима
80. Вита Семеренко
87. Ирина Варвинец.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.