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Хохфильцен-2017. Женский спринт. LIVE

Текстовая трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Австрии

  • 08.12.2017 13:45
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Хохфильцен-2017. Женский спринт. LIVE

Продолжается второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18 в австрийском Хохфильцене. Далее в программе – женский спринт. Начало гонки – в 15:15. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Украину будут представлять следующие спортсмены: 

Женщины:
5.  Анастасия Меркушина
46.  Елена Пидгрушная
61.  Валя Семеренко
76.  Юлия Джима
80.  Вита Семеренко
87.  Ирина Варвинец.

Источник — Sport.ua

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