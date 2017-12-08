Хохфильцен-2017. Женский спринт. LIVE

Буряк прав: Шапаренко ничего особенного не показал. Учтем и то, что соперник был не из сильных. А...

Не забывай о его возрасте.

А в pro evolution soccer только Динамо. Так и что??

"..а в фифе как не было укр команд кроме Шахтера так и нет"Шахтер украинская команда? О...