Йоханесс Бе выиграл спринтерскую гонку в Хохфильцене

В австрийском Хохфильцене завершилась мужская спринтерская гонка на 10 километров с двумя огневыми рубежами. Норвежец Йоханнес Бе одержал уверенную победу в гонке, опередив на 12 секунд лидера общего зачета Кубка мира Мартена Фуркада.

На ноль отстрелялся также словенец Яков Фак, который второй раз в сезоне попал на подиум.

Лучшим из украинцев с одним промахом стал Дмитрий Пидручный. В финишном протоколе капитан мужской команды расположился на 12-й позиции. Владимир Семаков с одним промахом финишировал 36-м, следом за ним расположился Руслан Ткаленко, который стрелял без промахов. Еще два украинца финишировали без очков - Сергей Семенов 55-й, Александр Жирный – 69-й.

Текстовая трансляция гонки здесь.

Кубок мира. Хохфильцен

Мужчины. Спринт

1. Йоханесс Бё, Норвегия (0+0) — 24:18,4.

2. Мартен Фуркад, Франция (0+0) +12,1

3. Яролав Фак, Словения (0+0) +35,4

...

12. Дмитрий Пидручный (0+1) +1:15,7

36. Владимир Семаков (1+0) +2:10,2

37. Руслан Ткаленко (0+0) +2:11,1

55. Сергей Семенов (1+2) +2:36,5

69. Александр Жирный (1+1) +2:54,5