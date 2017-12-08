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Йоханесс Бе выиграл спринтерскую гонку в Хохфильцене

Фуркад стал вторым, Фак – третий

  • 08.12.2017 14:15
  • 686 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

В австрийском Хохфильцене завершилась мужская спринтерская гонка на 10 километров с двумя огневыми рубежами. Норвежец Йоханнес Бе одержал уверенную победу в гонке, опередив на 12 секунд лидера общего зачета Кубка мира Мартена Фуркада.

На ноль отстрелялся также словенец Яков Фак, который второй раз в сезоне попал на подиум.

Лучшим из украинцев с одним промахом стал Дмитрий Пидручный. В финишном протоколе капитан мужской команды расположился на 12-й позиции. Владимир Семаков с одним промахом финишировал 36-м, следом за ним расположился Руслан Ткаленко, который стрелял без промахов. Еще два украинца финишировали без очков - Сергей Семенов 55-й, Александр Жирный – 69-й.

Текстовая трансляция гонки здесь.

Кубок мира. Хохфильцен

Мужчины. Спринт

1. Йоханесс Бё, Норвегия (0+0) — 24:18,4.
2. Мартен Фуркад, Франция (0+0) +12,1
3. Яролав Фак, Словения (0+0) +35,4
...
12.  Дмитрий Пидручный (0+1)  +1:15,7
36.  Владимир Семаков (1+0)  +2:10,2
37.  Руслан Ткаленко (0+0)  +2:11,1
55.  Сергей Семенов (1+2)  +2:36,5
69.  Александр Жирный (1+1)  +2:54,5

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    dudigo78
      dudigo78, 08.12.2017 14:34
    +1
    ну ось і є Ткаленко для першого етапу естафкти. повільний, але без промахів.
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    Ihor8
    online
      Ihor8, 08.12.2017 14:39
    0
    Семаков-Семенов-Прима-Пидручний вот такой будет состав
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