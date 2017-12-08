Йоханесс Бе выиграл спринтерскую гонку в Хохфильцене

В австрийском Хохфильцене завершилась мужская спринтерская гонка на 10 километров с двумя огневыми рубежами. Норвежец Йоханнес Бе одержал уверенную победу в гонке, опередив на 12 секунд лидера общего зачета Кубка мира Мартена Фуркада.
На ноль отстрелялся также словенец Яков Фак, который второй раз в сезоне попал на подиум.
Лучшим из украинцев с одним промахом стал Дмитрий Пидручный. В финишном протоколе капитан мужской команды расположился на 12-й позиции. Владимир Семаков с одним промахом финишировал 36-м, следом за ним расположился Руслан Ткаленко, который стрелял без промахов. Еще два украинца финишировали без очков - Сергей Семенов 55-й, Александр Жирный – 69-й.
Текстовая трансляция гонки здесь.
Кубок мира. Хохфильцен
Мужчины. Спринт
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12. Дмитрий Пидручный (0+1) +1:15,7
36. Владимир Семаков (1+0) +2:10,2
37. Руслан Ткаленко (0+0) +2:11,1
55. Сергей Семенов (1+2) +2:36,5
69. Александр Жирный (1+1) +2:54,5
Источник — Sport.ua
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