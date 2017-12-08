Хохфильцен-2017. Вита Семеренко заняла 4-е место в спринте

Чуть больше часа прошло между окончанием мужского спринта в Австрия Хохфильцене и стартом женской гонки, но за это время небесная канцелярия успела подготоить сюрприз спортсменкам. Синоптики еще накануне обещали свежий снег, заставив тренеров изрядно поломать головы над распределением своих подопечных по стартовым группам. И если мужчины успели показать свои результаты до ухудшения погоды, то в женском спринте это стало одним из определяющих факторов – обильный свежий снег и резко усилившийся ветер. Стюарды не успевали сметать снег с ковриков для стрельбы, а флажки на огневом рубеже так и норовили сорваться и отправиться в свободный полет!

Но именно такой аккомпанемент выбрала Вита Семеренко для возвращения в цветочную церемонию Кубка мира! Идеально пройдя оба рубежа, Вита после стойки вышла четвертой, всего в полутора секундах от подиума... Но пока соревновательной практики после трехлетней паузы ей не хватает для оптимальных кондиций, поэтому отыграть эти секунды у Доротеи Вирер не удалось. Возвращение Семеренко в Кубок мира идет в хорошем темпе, а до Олимпиады еще есть время, чтобы вспомнить путь на пьедестал почета. В предыдущий раз Вита была участницей церемонии награждения... в олимпийском Сочи ))

В отличие от большинства гонок, в которых судьба призов решается еще до старта последних участниц, сегодняшний спринт держал в напряжении до последних минут. Финишировала уже почти половина биатлонисток – лидером оставалась Франциска Хильдебранд, которая традиционно в Хохфильцене выступает здорово. А дальше... Места на виртуальном подиуме начали меняться с калейдоскопической скоростью, и в итоге немка с трудом удержалась в топ-восьмерке.

А победу одержала белорусская прима Дарья Домрачева, для которой это – первый подобный успех после рождения дочери. И кто теперь вспомнит спринт недельной давности в Остерсунде, когда Даша даже не стала финишировать после четырех промахов?.. Второй стала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, давшая накануне "на удачу" интервью для нашего сайта : ) А третье место – у итальянки Доротеи Вирер.

Вообще, с учетом погодных условий преимущество в гонке получили спортсменки с поздними стартовыми номерами. Потому стартовавшей довольно рано и долгое время остававшейся ориентиром для соперниц Анастасии Меркушиной в двадцатке лучших удержаться не удалось, но и 24-е место – отличный результат, особенно учитывая один промах Насти. При этом Меркушина традиционно порадовала скорострельностью – 2-й показатель среди всех участниц.

А в топ-20 Меркушину подстраховали Валя Семеренко и Юлия Джима, финишировавшие с 17-м и 20-м временем соответсвенно и обеспечившие высокий результат команде в зачет Кубка наций. Ирина Варвинец также сумела набрать кубковые очки, закончив спринт 31-й.

А вот у Елены Пидгрушной роман с Хохфильценом не складывается. В эстафетах капитан в Австрии регулярно добывает для команды призовые места, а вот в личных... Даже в лучшие свои сезоны, когда Лена была мультимедалисткой чемпионата мира или обладательницей итогового места в топ-10 Кубка мира, в личных гонках Хохфильцена ей не удавалось подняться выше 10-го места. Сегодня "подружиться" с этой трассой и этим стрельбищем – уже три промаха в лежке перечеркнули шансы на высокий результат, а после еще одного круга штрафа Пидгрушная финишировала лишь 61-й. В эстафете, если тренеры доверят право стартовать, будет "злее"...

Лидером общего зачета продолжает оставаться француженка Жюстин Бреза, несмотря на сегодняшний 23-й результат. Ее ближайшая преследовательница Дениз Херрманн настреляла четыре круга штрафа и финишировала 28-й, и теперь отстает от Бреза на 9 пунктов. А дальше – плотная группа из пяти спортсменок, включая Юлию Джиму, каждая из которых при условии удачно проведенного персьюта имеет шансы рвануть сразу к желтому бибу. Помимо Джимы, в топ-15 общего зачета еще две украинки: Валя Семеренко сохранила 9-е место, Вита – поднялась на 15-е.

В Кубке наций Украина сохранила за собой четвертое место, но по набранным очкам сумела чуть подтянуться к лидерам. В воскресенье в эстафетах блорьба в этом зачете продолжится, а завтра в программе Хохфильцена – две гонки преследования.