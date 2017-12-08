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Вита СЕМЕРЕНКО: «О пьедестале не думала, хотела быстрее доехать»

Украинская биатлонистка – о четвертом месте в спринтерской гонке в Хохфильцене

  • 08.12.2017 18:37
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biathlon.com.ua. Вита Семеренко
© biathlon.com.ua. Вита Семеренко

Украинская биатлонистка Вита Семеренко, которая сегодня финишировала четвертой в спринтерской гонке в Хохфильцене, прокомментировала результаты гонки.

«Я очень счастлива снова быть в нашей большой биатлонной семье. Большое спасибо моему тренеру, Григорию Ивановичу, за то, что поверил в меня. Фактически, благодаря ему я вернулась в биатлон. Спасибо и Владимиру Михайловичу Брынзаку, что разрешил моей семье сопровождать меня на тренировках и стартах. Поэтому сегодняшний результат – это их заслуга, ну и мужа с сыном, конечно же. Сейчас они смотрели гонку в гостинице и, наверное, ждут - не дождутся меня. Сервис-бригада отлично подготовила лыжи, им тоже очень благодарна. Четвертое место – это на данный момент шикарный результат для меня! Хотя, конечно же, хотелось бы быть и на пьедестале. Когда отстрелялась чисто в стойке, я ни о каком пьедестале не думала. Думала просто, как бы побыстрее доехать к финишу. Трасса тяжелая, плюс такие погодные условия…

Вчера я сказала тренеру, что не очень хотела бы ехать в последней группе. Но тренеры знали, что должен быть снег. В итоге то, что я была в конце, мне помогло. Девочки как бы прикатали снег, и скольжение было лучше», – сказала Вита Семеренко. 

Источник — Федерация биатлона Украины

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