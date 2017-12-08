Валя СЕМЕРЕНКО: «Промахнулась на лежке из-за непочищенного рубежа»

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко оценила свое выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Валентина заняла 17 место с 1 промахом в пассиве), а также рассказала о непростых погодных условиях, которые сопровождали спортсменов.

«Давно уже было, когда я в таких погодных условиях соревновалась, года два назад. Но в Хохфильцене такая погода часто. Все равно, при любой погоде, побеждает сильнейший. А вот то, что некоторые места на стрельбище были не полностью почищенными, сказалось на моей стрельбе. Когда на лежку пришла, рубеж был не почищен, локти скользили, и я промахнулась. А на стойке был чистый рубеж, и получился ноль.

Ногами пока бежится тяжеловато. Но у нас Олимпийские игры впереди, потому главное нормально подготовиться к ним. Впереди еще много стартов», – сказала Валя Семеренко.