Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Чувствуется, что я набираю форму»

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился впечатлениями от 12-го места в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Было нелегко. Но по сравнению с Эстерсундом чувствуется, что я набираю форму. Промах вызван тем, что, наверное, надо было отложить выстрел. Чуть поспешил. Возможно, это связано с дыханием. Я бежал в именитой компании, на петлях пересекался с ними, они были хорошим ориентиром для меня. Видел, что Фуркаду немного проигрываю, но немного. Снег сегодня несколько мокрый, вчера было лучшее скольжение лыж. Мокрая трасса, но лыжня не разбивается. Разницы между первыми и последними номерами особо не было», – сказал Пидручный.