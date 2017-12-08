Юрай САНИТРА: «Прима точно будет стартовать в эстафете»

Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра рассказал, что Артем Прима выступит в эстафете на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Могу сказать, что ребята сегодня показали прогресс. Пидручный хорошо ногами бежал. Не получилась стрельба у Семенова, который хорошо провел первый круг. Но набрали очки Семаков и Ткаленко, который показал свой лучший результат. Это хорошо для команды, и по этому пути надо идти к Олимпийским играм. Мы специально на гонки Кубка мира не готовимся, они для нас, как тренировка.

Сергею надо войти в ритм. Он и в прошлом сезоне начинал неуверенно. Семенов часто делает глупые ошибки из-за большого желания показать хороший результат. Прима уже два дня тренировался, и он точно будет стартовать в эстафете. Еще буду решать, кто пойдет на третьем этапе», – сказал Санитра.