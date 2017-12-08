Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кубок IBU: сборная Украины заняла 4 место в смешанной эстафете

Два круга штрафа помешали нашим биатлонистам подняться на пьедестал почета в Ленцерхайде

  • 08.12.2017 20:07
  • 227 просмотров
  • 0 комментария
Метки
biathlon.com.ua. Юлия Журавок
© biathlon.com.ua. Юлия Журавок
В смешанной эстафете второго этапа Кубка IBU в Швейцария Ленцерхайде сборная Украины большую часть гонки шла в призовой тройке, но в итоге все же не сумела подняться на подиум.
 
Хотя начиналось все для наших ребят оптимистично: Юлия Журавок после своего второго рубежа ушла лидером, а стрельбу стоя за 26 секунд с дополнительным патроном (!) вообще можно заносить в учебники. Однако уже последний круг обнажил проблемы нашей команды в физической готовности. Из 26-ти секунд, которые Юля ходом проиграла быстрейшей из соперниц, 17-ть были упущены именно на последнем отрезке дистанции. 
 
Тем не менее, Мария Панфилова, принявшая эстафету третьей с 8-секундным отставанием от лидеров, на своем этапе сделала все, чтобы команда сохраняла шансы даже на победу. На старте сезона Маша является лучшим снайпером в команде Б, что и подтвердила сегодня – 10 точных выстрелов вывели Украину в лидеры после ее стойки с перевесом в 12 секунд! Но снова – последний круг, и отставание на экваторе гонки в 2,5 секунды от россиян. Следом в четырех секундах позади шли французские биатлонисты, а дальше – 40 секундная пропасть до остальных претендентов на подиум. 
 
Максим Ивко, хотя и прошел рубежи всего с двумя запасными патронами, борьбу в гонке для нашей команды заметно усложнил. После третьего этапа наша команда уже не задумывалась о первой позиции (отставание от вышедших в лидеры французов приближалось к полутора минутам, а от россиян – составляло минуту), а вынуждена была оглядываться назад, где в борьбу за подиум включились сборные Германии и Норвегии.
 
Андрею Доценко, вчера отпраздновавшему свое 23-летие, предстояло доказывать – готов ли он составлять конкуренцию спортсменам основной команды за право выступать на Кубке мира. Благо, соперники в очной дуэли для этого были более чем подходящие: норвежец Фредрик Гьесбакк и немец Флориан Граф, оба понюхавшие пороху соревнований сильнейших. Увы, гонка показала, что работы еще очень много – уйдя почти одновременно с соперниками после лежки и продержавшись за ними до второго своего рубежа, Андрей "надышался", и после рубежа отправился "восстанавливать дыхание" на двух штрафных кругах. Задачей на последние километры было – не упустить пятую позицию, с чем Доценко успешно справился. К тому же, пятое место уже после финиша превратилось в четвертое из-за дасквалификации сборной Норвегии.
 
Победу же с огромным, почти двухминутным преимуществом, одержала команда Франции, опередившая россиян, а также финишировавших фактически четвертыми, но после дисквалификации норвежцев переместившихся на подиум, немцев.
 
Завтра в Ленцерхайде пройдут спринты у мужчин и женщин.
 
Смешанная эстафета
1. Франция (0+6)  1:15:40,8
2. Россия (1+8)  +1:55,3
3. Германия (1+11)  +2:32,8
4. Украина (2+8)  +4:04,2
5. Швеция (0+10)  +4:12,3
6. Австрия (1+12)  +4:27,5.

Источник — Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.