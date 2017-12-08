Кубок IBU: сборная Украины заняла 4 место в смешанной эстафете

В смешанной эстафете второго этапа Кубка IBU в Швейцария Ленцерхайде сборная Украины большую часть гонки шла в призовой тройке, но в итоге все же не сумела подняться на подиум.

Хотя начиналось все для наших ребят оптимистично: Юлия Журавок после своего второго рубежа ушла лидером, а стрельбу стоя за 26 секунд с дополнительным патроном (!) вообще можно заносить в учебники. Однако уже последний круг обнажил проблемы нашей команды в физической готовности. Из 26-ти секунд, которые Юля ходом проиграла быстрейшей из соперниц, 17-ть были упущены именно на последнем отрезке дистанции.

Тем не менее, Мария Панфилова, принявшая эстафету третьей с 8-секундным отставанием от лидеров, на своем этапе сделала все, чтобы команда сохраняла шансы даже на победу. На старте сезона Маша является лучшим снайпером в команде Б, что и подтвердила сегодня – 10 точных выстрелов вывели Украину в лидеры после ее стойки с перевесом в 12 секунд! Но снова – последний круг, и отставание на экваторе гонки в 2,5 секунды от россиян. Следом в четырех секундах позади шли французские биатлонисты, а дальше – 40 секундная пропасть до остальных претендентов на подиум.

Максим Ивко, хотя и прошел рубежи всего с двумя запасными патронами, борьбу в гонке для нашей команды заметно усложнил. После третьего этапа наша команда уже не задумывалась о первой позиции (отставание от вышедших в лидеры французов приближалось к полутора минутам, а от россиян – составляло минуту), а вынуждена была оглядываться назад, где в борьбу за подиум включились сборные Германии и Норвегии.

Андрею Доценко, вчера отпраздновавшему свое 23-летие, предстояло доказывать – готов ли он составлять конкуренцию спортсменам основной команды за право выступать на Кубке мира. Благо, соперники в очной дуэли для этого были более чем подходящие: норвежец Фредрик Гьесбакк и немец Флориан Граф, оба понюхавшие пороху соревнований сильнейших. Увы, гонка показала, что работы еще очень много – уйдя почти одновременно с соперниками после лежки и продержавшись за ними до второго своего рубежа, Андрей "надышался", и после рубежа отправился "восстанавливать дыхание" на двух штрафных кругах. Задачей на последние километры было – не упустить пятую позицию, с чем Доценко успешно справился. К тому же, пятое место уже после финиша превратилось в четвертое из-за дасквалификации сборной Норвегии.

Победу же с огромным, почти двухминутным преимуществом, одержала команда Франции, опередившая россиян, а также финишировавших фактически четвертыми, но после дисквалификации норвежцев переместившихся на подиум, немцев.

Завтра в Ленцерхайде пройдут спринты у мужчин и женщин.

Смешанная эстафета

1. Франция (0+6) 1:15:40,8

2. Россия (1+8) +1:55,3

3. Германия (1+11) +2:32,8

4. Украина (2+8) +4:04,2

5. Швеция (0+10) +4:12,3

6. Австрия (1+12) +4:27,5.