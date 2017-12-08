Руслан ТКАЛЕНКО: «С каждым кругом было все тяжелее бежать»

Украинский биатлонист Руслан Ткаленко прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке в австрийском Хохфильцене.

«Бежалось тяжело, хотелось бы лучше. Первый круг еще более-менее, но с каждым кругом было все тяжелее. Я сам по себе чувствовал, что сил нет на последнем круге бороться. Хотя с чистой стрельбой надо бежать и терпеть.

Ветра не было вообще, и мне удалось отстреляться чисто. Думаю, в 30-ке должен быть, а это был бы мой лучший результат. Выше 38-го места на Кубке мира я еще не занимал. В гонке преследования хотелось бы еще улучшить позицию», – сказал Ткаленко.