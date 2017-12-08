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Руслан ТКАЛЕНКО: «С каждым кругом было все тяжелее бежать»

Украинский биатлонист прокомментировал 37-е место в спринте на втором этапе Кубка мира

  • 08.12.2017 20:25
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biathlon.com.ua. Руслан Ткаленко
© biathlon.com.ua. Руслан Ткаленко
Украинский биатлонист Руслан Ткаленко прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке в австрийском Хохфильцене.
 
«Бежалось тяжело, хотелось бы лучше. Первый круг еще более-менее, но с каждым кругом было все тяжелее. Я сам по себе чувствовал, что сил нет на последнем круге бороться. Хотя с чистой стрельбой надо бежать и терпеть.
 
Ветра не было вообще, и мне удалось отстреляться чисто. Думаю, в 30-ке должен быть, а это был бы мой лучший результат. Выше 38-го места на Кубке мира я еще не занимал. В гонке преследования хотелось бы еще улучшить позицию», – сказал Ткаленко.
 
Напомним, в спринте в Хохфильцене Руслан Ткаленко занял 37-е место.

Источник — Федерация биатлона Украины

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