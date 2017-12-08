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Хохфильцен-2017. Стартовые листы мужского и женского персьютов

Четверо мужчин и пять женщин от Украины выйдут на старт гонок преследования по результатам спринтов

  • 08.12.2017 23:01
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Facebook Kostya Klymenko. Валя и Вита Семеренко
© Facebook Kostya Klymenko. Валя и Вита Семеренко
Завтра, 9 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону спортсмены побегут две гонки преследования.
 
Преследование. Мужчины (13:15)
12.   Дмитрий Пидручный +1:16
36.   Владимир Семаков +2:10
37.   Руслан Ткаленко +2:11
55.   Сергей Семенов +2:37
 
Преследование. Женщины (15:45)
 4.    Вита Семеренко +0:35
17.   Валя Семеренко +1:14
20.   Юлия Джима +1:20
24.   Анастасия Меркушина +1:30
31.   Ирина Варвинец +1:49.

Источник — Sport.ua

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