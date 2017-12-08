Хохфильцен-2017. Стартовые листы мужского и женского персьютов

Завтра, 9 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону спортсмены побегут две гонки преследования.
Преследование. Мужчины (13:15)
12. Дмитрий Пидручный +1:16
36. Владимир Семаков +2:10
37. Руслан Ткаленко +2:11
55. Сергей Семенов +2:37
Преследование. Женщины (15:45)
4. Вита Семеренко +0:35
17. Валя Семеренко +1:14
20. Юлия Джима +1:20
24. Анастасия Меркушина +1:30
31. Ирина Варвинец +1:49.
Источник — Sport.ua
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