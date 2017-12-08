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Кубок IBU: стартовые составы спринтов в Ленцерхайде

Шесть женщин и пять мужчин выйдут на старт спринтерских гонок второго этапа Кубка IBU

  • 08.12.2017 23:23
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biathlon.com.ua. Артем Тищенко
© biathlon.com.ua. Артем Тищенко
Завтра, 9 декабря, в швейцарском Ленцерхайде пройдут две спринтерских гонки в рамках второго этапа Кубка IBU.
 
Спринт. Женщины (11:00)
  9.  Мария Кручова
33.  Мария Панфилова
46.  Юлия Журавок
80.  Ольга Абрамова
82.  Яна Бондарь
98.  Надежда Белкина
 
Спринт. Мужчины (14:00)
26.  Артем Тищенко
50.  Антон Мигда
75.  Антон Дудченко
107.  Андрей Доценко
115.  Максим Ивко.

Источник — Федерация биатлона Украины

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