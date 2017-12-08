Кубок IBU: стартовые составы спринтов в Ленцерхайде

Завтра, 9 декабря, в швейцарском Ленцерхайде пройдут две спринтерских гонки в рамках второго этапа Кубка IBU.
Спринт. Женщины (11:00)
9. Мария Кручова
33. Мария Панфилова
46. Юлия Журавок
80. Ольга Абрамова
82. Яна Бондарь
98. Надежда Белкина
Спринт. Мужчины (14:00)
26. Артем Тищенко
50. Антон Мигда
75. Антон Дудченко
107. Андрей Доценко
115. Максим Ивко.
Источник — Федерация биатлона Украины
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