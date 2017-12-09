Хохфильцен-2017. Мужская гонка преследования. LIVE

Продолжается второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18 в австрийском Хохфильцене. Далее в программе – мужской персьют. Начало гонки – в 13:15. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Украину будут представлять следующие спортсмены:
Преследование. Мужчины
12. Дмитрий Пидручный +1:16
36. Владимир Семаков +2:10
37. Руслан Ткаленко +2:11
55. Сергей Семенов +2:37.
Источник — Sport.ua
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