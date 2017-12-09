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Хохфильцен-2017. Мужская гонка преследования. LIVE

Текстовая трансляция мужского персьюта на этапе Кубка мира в Австрии

  • 09.12.2017 09:10
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Getty Images
© Getty Images
Продолжается второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18 в австрийском Хохфильцене. Далее в программе – мужской персьют. Начало гонки – в 13:15. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
 
Украину будут представлять следующие спортсмены: 
 
Преследование. Мужчины
12.   Дмитрий Пидручный +1:16
36.   Владимир Семаков +2:10
37.   Руслан Ткаленко +2:11
55.   Сергей Семенов +2:37.

 

Источник — Sport.ua

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