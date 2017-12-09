Хохфильцен-2017. Женская гонка преследования. LIVE

Продолжается второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18 в австрийском Хохфильцене. Далее в программе – женский персьют. Начало гонки – в 15:45. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Украину будут представлять следующие спортсмены:
Преследование. Женщины
4. Вита Семеренко +0:35
17. Валя Семеренко +1:14
20. Юлия Джима +1:20
24. Анастасия Меркушина +1:30
31. Ирина Варвинец +1:49.
Источник — Sport.ua
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