Хохфильцен-2017. Бё-младший выиграл персьют, Фуркад занял 3-е место

В австрийском Хохфильцене закончился мужской персьют в рамках второго этапа Кубка мира.

Не позволил себя обойти преследователям норвежец Йоханнес Тингнес Бё, выигравший вторую гонку подряд. Благодаря удачной стрельбе второе место сегодня у словенца Якова Фака. Мартен Фуркад завалился на заключительной стойке, после которой ушел на 450 штрафных метров. В борьбе за бронзовую награду француз сумел опередить немца Симона Шемппа, несмотря на то, что мастер контактных гонок в финишном створе наехал на лыжу 6-кратному обладателю БХГ.

Лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный. Биатлонист из Тернополя опустился на 18-е место после 12-й стартовой позиции. Также в очковой зоне остался Руслан Ткаленко. 25-летний спортсмен, занявший во вчерашнем спринте 37-е место, сегодня 35-й. Не удалось пробиться в очки Сергею Семенову - 53-е место.

Гонка преследования. Мужчины

1. Йоханнес Тингнес Бё (2+0+1+0) 36:41.1

2. Яков Фак (0+0+1+0) +58.8

3. Мартен Фуркад (1+0+1+3) +1:10.0

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18. Дмитрий Пидручный (1+1+1+1) +2:13.2

35. Руслан Ткаленко (0+1+0+2) +3:20.6

53. Сергей Семенов (0+0+2+1) +5:34.5.