Кубок IBU. Абрамова и Журавок завоевали медали в спринте

Великолепный спринт выдали украинские девушки на втором этапе Кубка IBU в Ленцерхайде. Ольга Абрамова и Юлия Журавок, точно расстреляв все мишени, вдвоем поднялись на пьедестал почета, пропустив вперед лишь Ульяну Кайшеву.



Причем Юле было тяжелее соперниц, поскольку она стартовала чуть раньше и была ориентиром для преследовательниц. И по ходу последнего круга к украинке постепенно приближалась быстрая Дарья Виролайнен. Но Журавок выдала отличный финишный отрезок в полтора километра, не позволив отобрать у себя место на подиуме. Это первый личный успех Юли на этапах Кубка IBU. Поздравляем!



Ольга Абрамова уже дважды в карьере поднималась на пьедестал почета, но, что интересно, оба раза это были индивидуальные гонки – по одной в сезонах 2010/11 и 2013/14. И вот спустя четыре года – серебряный успех в спринте!



И впервые в истории Украина зарабатывает двойной подиум на этапах Кубка IBU.



Поддержать двух лидеров попаданием в кубковые очки сумели также Яна Бондарь (28-е место), Надежда Белкина (29-е) и Мария Панфилова (33-е). Для более высоких позиций девушкам не хватило точности. Еще одна наша участница Мария Кручова финишировала 79-й и в завтрашнюю гонку преследования пробиться не смогла.



Спринт. Женщины

1. Ульяна Кайшева (0+0) 22:55,7

2. Ольга Абрамова (0+0) +16,2

3. Юлия Журавок (0+0) +18,3

...

28. Яна Бондарь (1+3) +2:04,3

29. Надежда Белкина (2+0) +2:09,9

33. Мария Панфилова (0+2) +2:12,5

79. Мария Кручова (1+3) +5:19,4