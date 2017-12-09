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Кубок IBU. Абрамова и Журавок завоевали медали в спринте

Украинские биатлонистки финишировали в тройке призеров

  • 09.12.2017 15:56
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biathlon.com.ua. Ольга Абрамова и Юлия Журавок
© biathlon.com.ua. Ольга Абрамова и Юлия Журавок

Великолепный спринт выдали украинские девушки на втором этапе Кубка IBU в Ленцерхайде. Ольга Абрамова и Юлия Журавок, точно расстреляв все мишени, вдвоем поднялись на пьедестал почета, пропустив вперед лишь Ульяну Кайшеву.

Причем Юле было тяжелее соперниц, поскольку она стартовала чуть раньше и была ориентиром для преследовательниц. И по ходу последнего круга к украинке постепенно приближалась быстрая Дарья Виролайнен. Но Журавок выдала отличный финишный отрезок в полтора километра, не позволив отобрать у себя место на подиуме. Это первый личный успех Юли на этапах Кубка IBU. Поздравляем!

Ольга Абрамова уже дважды в карьере поднималась на пьедестал почета, но, что интересно, оба раза это были индивидуальные гонки – по одной в сезонах 2010/11 и 2013/14. И вот спустя четыре года – серебряный успех в спринте!

И впервые в истории Украина зарабатывает двойной подиум на этапах Кубка IBU.

Поддержать двух лидеров попаданием в кубковые очки сумели также Яна Бондарь (28-е место), Надежда Белкина (29-е) и Мария Панфилова (33-е). Для более высоких позиций девушкам не хватило точности. Еще одна наша участница Мария Кручова финишировала 79-й и в завтрашнюю гонку преследования пробиться не смогла.

Спринт. Женщины
1. Ульяна Кайшева (0+0)  22:55,7
2. Ольга Абрамова (0+0)  +16,2
3. Юлия Журавок (0+0)  +18,3
...
28.  Яна Бондарь (1+3)  +2:04,3
29.  Надежда Белкина (2+0)  +2:09,9
33.  Мария Панфилова (0+2)  +2:12,5
79.  Мария Кручова (1+3)  +5:19,4

Источник — Федерация биатлона Украины

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