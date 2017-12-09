Хохфильцен-2017. Юлия Джима заняла 6-е место в персьюте

В австрийском Хохфильцене завершилась женская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира.
Гонка преследования. Женщины
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) (1+0+0+0) 34:31.2
2. Кайса Макаряйнен (Финляндия) (1+0+0+1) +10.2
3. Дарья Домрачева (Белоруссия) (0+0+1+0) +11.8
...
6. Юлия Джима (0+0+0+1) +1:08.0
15. Ирина Варвинец (0+0+1+0) +1:55.7
16. Вита Семеренко (1+0+2+1) +1:58.8
18. Валя Семеренко (0+0+2+0) +2:03.7
22. Анастасия Меркушина (1+1+0+0) +2:12.9.
Источник — Федерация биатлона Украины
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