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Хохфильцен-2017. Юлия Джима заняла 6-е место в персьюте

Пять украинок попали в топ-22 женской гонки преследования на втором этапе Кубка мира

  • 09.12.2017 16:34
  • 340 просмотров
  • 1 комментария
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Facebook Kostya Klymenko. Юлия Джима
© Facebook Kostya Klymenko. Юлия Джима
В австрийском Хохфильцене завершилась женская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира.
 
Гонка преследования. Женщины
1.  Анастасия Кузьмина (Словакия) (1+0+0+0) 34:31.2
2.  Кайса Макаряйнен (Финляндия) (1+0+0+1) +10.2
3.  Дарья Домрачева (Белоруссия) (0+0+1+0) +11.8
...
6.  Юлия Джима (0+0+0+1) +1:08.0
15.  Ирина Варвинец (0+0+1+0) +1:55.7
16.  Вита Семеренко (1+0+2+1) +1:58.8
18.  Валя Семеренко (0+0+2+0) +2:03.7
22.  Анастасия Меркушина (1+1+0+0) +2:12.9.

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 09.12.2017 16:41
    +1
    Во Вам пример Кузьмина которая не устраивала парашу и не давала моментальный результат,за другую страну успешно выступает без коктелей,а ращистки таже подчуфарова резко сдала как и другие..
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