Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «До последнего рубежа можно было за 10-ку бороться»

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал результат гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.



«По одному промаху на каждом рубеже, безответственная стрельба. Как-то не проконтролировал эти выстрелы. Мои ошибки были. Бежалось тяжелее, чем вчера. На последнем круге спринта очень выложился, и, видимо, не очень восстановился. Помогало то, что все время с кем-то был, пытался держаться за ними. Но на последнем круге от группы отстал.

До последнего рубежа можно было за 10-ку бороться. Стрельни в ноль, и мог бы быть 12-м, которым и стартовал. Посмотрим, что будет завтра, загадывать трудно», – сказал Пидручный.



Напомним, Дмитрий финишировал на 18 месте.