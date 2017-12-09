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Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «До последнего рубежа можно было за 10-ку бороться»

Украинский биатлонист – о неудачной стрельбе в гонке преследования

  • 09.12.2017 17:28
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  • 1 комментария
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ФБУ. Дмитрий Пидручный
© ФБУ. Дмитрий Пидручный

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал результат гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«По одному промаху на каждом рубеже, безответственная стрельба. Как-то не проконтролировал эти выстрелы. Мои ошибки были. Бежалось тяжелее, чем вчера. На последнем круге спринта очень выложился, и, видимо, не очень восстановился. Помогало то, что все время с кем-то был, пытался держаться за ними. Но на последнем круге от группы отстал.

До последнего рубежа можно было за 10-ку бороться. Стрельни в ноль, и мог бы быть 12-м, которым и стартовал. Посмотрим, что будет завтра, загадывать трудно», – сказал  Пидручный.

Напомним, Дмитрий финишировал на 18 месте.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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Комментарии
    nicolo255
    online
      nicolo255, 09.12.2017 18:18
    0
    Ох, и любят они оправдываться, то не контролировал стрельбу, то коврик в снегу, а как остальные стреляют интересно. Сказал бы честно, сильные порывы ветра вот и промахи, зачем вообще что-то рассказывать выдумывать.
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