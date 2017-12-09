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Руслан ТКАЛЕНКО: «На последнем рубеже не хватило выдержки»

Украинский биатлонист – о результатах персьюта в Хохфильцене

  • 09.12.2017 17:45
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biathlon.com.ua. Руслан Ткаленко
© biathlon.com.ua. Руслан Ткаленко

Украинский биатлонист Руслан Ткаленко прокомментировал свое выступление в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Обидно, что не справился с последней стойкой. Поспешил, не хватило выдержки. Я знал, что иду 22-м и, наверное, очень хотел попасть. Психологически не справился. Самочувствие было лучше, чем вчера. Конечно, еще чуть неловко себя чувствую в такой компании, в контактной борьбе со всеми лучшими биатлонистами. Сегодня мне очень понравилось то, что получалось терпеть. Ну и то, что на трех рубежах хорошо отстрелялся», – сказал Ткаленко.

Напомним, Руслан финишировал на 35 месте.

Источник — Федерация биатлона Украины

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