Руслан ТКАЛЕНКО: «На последнем рубеже не хватило выдержки»

Украинский биатлонист Руслан Ткаленко прокомментировал свое выступление в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
«Обидно, что не справился с последней стойкой. Поспешил, не хватило выдержки. Я знал, что иду 22-м и, наверное, очень хотел попасть. Психологически не справился. Самочувствие было лучше, чем вчера. Конечно, еще чуть неловко себя чувствую в такой компании, в контактной борьбе со всеми лучшими биатлонистами. Сегодня мне очень понравилось то, что получалось терпеть. Ну и то, что на трех рубежах хорошо отстрелялся», – сказал Ткаленко.
Напомним, Руслан финишировал на 35 месте.
Источник — Федерация биатлона Украины
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