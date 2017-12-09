Руслан ТКАЛЕНКО: «На последнем рубеже не хватило выдержки»

Интересно было бы еслиб Анчелотти согласился возглавить БД.

прикольно знать, превращение некогда великой Боруссии в днище с появлением уроженца Питера просто...

Ну , раз Андрюху заменили - получите и распишитесь !

Шюррле дерево конечно то еще-какой то он неловкий весь и мяч отлетает как от забора.По последним ...

Давай Вердер отправь наконец Боша на кислород. Игры никакой нет. Дно одним словом.