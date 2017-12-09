Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Хохфильцен-2017. Олимпийские чемпионки Сочи-2014 пробегут эстафету

Сестры Семеренко, Джима и Пидгрушная выйдут на тех же этапах эстафетной гонки, как и 4 года назад

  • 09.12.2017 19:17
  • 542 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Getty Images. Вита Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Валя Семеренко
© Getty Images. Вита Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Валя Семеренко
Завтра, 10 декабряпройдут эстафетные гонки на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Впервые спустя четыре года после победы в Сочи, мы сможем увидеть в действии нашу золотую олимпийскую четверку.
 
Эстафета. Мужчины (12:30)
6-1  Артем Прима
6-2  Сергей Семенов
6-3  Владимир Семаков
6-4  Дмитрий Пидручный
 
Эстафета. Женщины (15:10)
3-1  Вита Семеренко
3-2  Юлия Джима
3-3  Валя Семеренко
3-4  Елена Пидгрушная.

Источник — Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Jeck
    online
      Jeck, 09.12.2017 19:30
    +2
    Підгрушна з її формою на останньому етапі ?
    Ссылка
    allo_oleg
      allo_oleg, 09.12.2017 19:35
    +3
    Давай золото!!!!!!
    Ссылка
    yomayo17
    online
      yomayo17, 09.12.2017 19:45
    +1
    Jeck, 09.12.2017 19:30
    Підгрушна з її формою на останньому етапі ?
    Дарма ти так. По - перше, вона набирає форму, по - друге, кого ти бачиш кращим фінішером??? Згадай краще, як Підгрушна Торі не далась! Не кажи "гоп".
    Ссылка
    Ihor8
    online
      Ihor8, 09.12.2017 19:47
    0
    Приму и Семакова неплохо б было поменять этапами. Все таки на первом этапе скорость не так важна
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.