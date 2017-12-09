Хохфильцен-2017. Олимпийские чемпионки Сочи-2014 пробегут эстафету

Завтра, 10 декабряпройдут эстафетные гонки на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Впервые спустя четыре года после победы в Сочи, мы сможем увидеть в действии нашу золотую олимпийскую четверку.
Эстафета. Мужчины (12:30)
6-1 Артем Прима
6-2 Сергей Семенов
6-3 Владимир Семаков
6-4 Дмитрий Пидручный
Эстафета. Женщины (15:10)
3-1 Вита Семеренко
3-2 Юлия Джима
3-3 Валя Семеренко
3-4 Елена Пидгрушная.
Источник — Федерация биатлона Украины
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