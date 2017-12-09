Юлия ДЖИМА: «Такого удачного старта сезона у меня еще не было»

Украинская биатлонистка Юлия Джима прокомментировала пасьют в Хохфильцене, в котором она поднялась на 14 позиций и заняла 6-е место

«Довольна сегодняшней гонкой, хотя и обидно за мах на четвертом рубеже. Погода была нелегкая, поэтому нужно было предельно концентрироваться на рубежах, чтобы не допускать лишних махов. Не согласна с тем, что контактные гонки показывают реальную силу в беге. Тут зависит от того, какую группу ты зацепил. Бывает посильнее, бывает послабее.

Кто идет сзади, будут порезче, поскольку догоняют, а те, кто впереди, могут позволить себе немного отдохнуть. Поэтому на первое место выходит стратегия. Такого удачного старта сезона у меня еще не было. Разве что, сезон перед предыдущей Олимпиадой», – сказала Джима.