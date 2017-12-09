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Урош ВЕЛЕПЕЦ: «Джиме удалось сложить скорость и стрельбу»

Старший тренер женской сборной Украины поделился впечатлениями от выступления подопечных в персьюте

  • 09.12.2017 20:32
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biathlon.com.ua. Урош Велепец
© biathlon.com.ua. Урош Велепец
Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал результаты гонки преследования в Хохфильцене. 
 
«Когда 5-й спортсмен на 22-м месте, это подтверждение, что хорошо готовились и работали здорово. Надо похвалить девушек. Жалко первую стойку и два маха сестер Семеренко. Но в целом и стрельбой, и скоростями спортсменок доволен. Легче не будет, нужно дальше делать свою работу, тренироваться, бороться.
 
Юля Джима умеет хорошо стрелять, просто в прошлом сезоне она настолько добавила в скорости, что на стрельбе был другой пульс, и поэтому иногда были проблемы. Мы провели определенную работу, и сейчас ей удалось сложить эти два элемента – скорость и стрельбу. Пока девочки показывают хорошие результаты. Вчера только Пидгрушная не сделала правильно коррекцию на стрельбе, но ничего страшного в этом нет», – сказал Велепец.

Источник — Федерация биатлона Украины

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