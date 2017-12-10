Хохфильцен-2017. Эстафеты. LIVE с 12:30

Сегодня финиширует второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18 в австрийском Хохфильцене. В программе – мужская и женская эстафеты. Начало гонки мужчин – в 12:30, женщин – в 15:10. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Украину будут представлять следующие спортсмены:
Мужчины:
6-1 Артем Прима
6-2 Сергей Семенов
6-3 Владимир Семаков
6-4 Дмитрий Пидручный
Женщины:
3-1 Вита Семеренко
3-2 Юлия Джима
3-3 Валя Семеренко
3-4 Елена Пидгрушная.
Источник — Sport.ua
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