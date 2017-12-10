Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Хохфильцен-2017. Эстафеты. LIVE с 12:30

Текстовая трансляция мужской и женской эстафет на этапе Кубка мира в Австрии

  • 10.12.2017 09:43
  • 306 просмотров
  • 1 комментария
Метки
biathlon-hochfilzen.at
© biathlon-hochfilzen.at

Сегодня финиширует второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18 в австрийском Хохфильцене. В программе – мужская и женская эстафеты. Начало гонки мужчин – в 12:30, женщин – в 15:10. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. 

Украину будут представлять следующие спортсмены: 

Мужчины:
6-1  Артем Прима
6-2  Сергей Семенов
6-3  Владимир Семаков
6-4  Дмитрий Пидручный
 
Женщины:
3-1  Вита Семеренко
3-2  Юлия Джима
3-3  Валя Семеренко
3-4  Елена Пидгрушная.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 10.12.2017 09:55
    0
    Ах, як я довго чекав цю дисципліну Олімпійські чемпіонки одні з фаворитів даної гонки.
    Удачі .
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.