Кубок IBU: стартовые составы персьютов в Ленцерхайде

В швейцарском Ленцерхайде пройдут гонки преследования в рамках второго этапа Кубка IBU, и здесь у украинцев будут медальные шансы.
Преследование. Женщины (11:00)
2. Ольга Абрамова +0:16
3. Юлия Журавок +0:18
28. Яна Бондарь +2:04
30. Надежда Белкина +2:10
33. Мария Панфилова +2:13
Преследование. Мужчины (13:30)
6. Артем Тищенко +0:36
30. Максим Ивко +1:29
40. Антон Мигда +2:01
42. Андрей Доценко +2:04
51. Антон Дудченко +2:42.
Источник — Федерация биатлона Украины
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