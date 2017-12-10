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Кубок IBU: стартовые составы персьютов в Ленцерхайде

По пять мужчин и женщин выйдут на старт гонок преследования на втором этапе Кубка IBU в Швейцарии

  • 10.12.2017 10:57
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biathlon.com.ua. Яна Бондарь и Юлия Журавок
© biathlon.com.ua. Яна Бондарь и Юлия Журавок
В швейцарском Ленцерхайде пройдут гонки преследования в рамках второго этапа Кубка IBU, и здесь у украинцев будут медальные шансы.
 
Преследование. Женщины (11:00)
  2.  Ольга Абрамова  +0:16
  3.  Юлия Журавок  +0:18
28.  Яна Бондарь  +2:04
30.  Надежда Белкина  +2:10
33.  Мария Панфилова  +2:13
 
Преследование. Мужчины (13:30)
  6.  Артем Тищенко  +0:36
30.  Максим Ивко  +1:29
40.  Антон Мигда  +2:01
42.  Андрей Доценко  +2:04
51.  Антон Дудченко  +2:42.

Источник — Федерация биатлона Украины

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