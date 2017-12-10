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Юлия ЖУРАВОК: «Искренне рада за себя и за Олю Абрамову»

Украинская биатлонистка поделилась эмоциями после третьего места в спринте на втором этапе Кубка IBU

  • 10.12.2017 11:27
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biathlon.com.ua. Юлия Журавок
© biathlon.com.ua. Юлия Журавок
Украинская биатлонистка Юлия Журавок прокомментировала спринт на Кубке IBU в Ленцерхайде, где она заняла третье место.
 
«Для меня сегодня главной задачей было правильно распределить силы на всю дистанцию, поскольку здесь высота, и совершенно реально наесться, даже не доехав до стрельбища. На первом круге начала работать аккуратно, а после первого рубежа ушла на трассу более уверенно и, конечно, оставила все силы на финише.
 
Искренне рада за себя и за Олю Абрамову. Мы сегодня сделали нелегкую работу, мы справились. Тренеры и сервис-команда – молодцы, за что им большое спасибо. По плану у нас следующий этап Кубка IBU в Обертилахе, а по завершении поедем на чемпионат Украины в Сянки», – сказала Журавок.

Источник — Facebook.com

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