Этап Кубка мира не будет перенесен из Тюмени

Исполком Международного союза биатлонистов не будет отменять финальный этап Кубка мира текущего сезона в Тюмени, несмотря на допинговый скандал вокруг российского спорта и биатлона в частности.
Недавно прошло заседание оргкомитета соревнований в Тюмени, а также заседание исполкома IBU, в ходе которого вопрос о переносе этапа не поднимался. Кроме того, этап Кубка мира в Тюмени значится в календаре серии, который накануне получили телевещательные компании.
Этап в Тюмени будет последним в сезоне и пройдёт с 22 по 25 марта. Напомним, что в 2017 году этап Кубка мира в Тюмени был перенесен.
Источник — Чемпионат
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