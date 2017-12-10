Этап Кубка мира не будет перенесен из Тюмени

Исполком Международного союза биатлонистов не будет отменять финальный этап Кубка мира текущего сезона в Тюмени, несмотря на допинговый скандал вокруг российского спорта и биатлона в частности.

Недавно прошло заседание оргкомитета соревнований в Тюмени, а также заседание исполкома IBU, в ходе которого вопрос о переносе этапа не поднимался. Кроме того, этап Кубка мира в Тюмени значится в календаре серии, который накануне получили телевещательные компании.