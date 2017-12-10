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Этап Кубка мира не будет перенесен из Тюмени

Последний этап КМ в олимпийском сезоне, скорее всего, пройдет в России

  • 10.12.2017 12:35
  • 211 просмотров
  • 2 комментария
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biathlonworld.com
© biathlonworld.com
Исполком Международного союза биатлонистов не будет отменять финальный этап Кубка мира текущего сезона в Тюмени, несмотря на допинговый скандал вокруг российского спорта и биатлона в частности.
 
Недавно прошло заседание оргкомитета соревнований в Тюмени, а также заседание исполкома IBU, в ходе которого вопрос о переносе этапа не поднимался. Кроме того, этап Кубка мира в Тюмени значится в календаре серии, который накануне получили телевещательные компании.
 
Этап в Тюмени будет последним в сезоне и пройдёт с 22 по 25 марта. Напомним, что в 2017 году этап Кубка мира в Тюмени был перенесен.

Источник — Чемпионат

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Комментарии
    airwolf77
    online
      airwolf77, 10.12.2017 13:09
    +3
    очень жаль
    Ссылка
    Av68
    online
      Av68, 10.12.2017 13:36
    +3
    "Исполкому" сподобався "бояришник".!!
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