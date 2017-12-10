Кубок IBU: Абрамова и Журавок не смогли зацепиться за подиум в пасьюте

Не самым удачным образом сложилась для украинской команды гонка преследования у женщин на втором этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде. После двойного подиума накануне в спринте, девушки с полным основанием могли рассчитывать на борьбу за призовые места и в персьюте.

Однако уже на старте неожиданные проблемы в стрельбе возникли у Юлии Журавок. При том, что погодные условия не препятствовали качественной стрельбе, Юля на двух лежках заработала в сумме четыре (!) круга штрафа, за полгонки выполнив свою двухнедельную "норму" по промахам. Стрельбу стоя наша спортсменка отработала очень быстро и точно, и сумела вернуться в борьбу, по крайней мере, за цветочную церемонию, финишировав в итоге 6-й.

Дольше в группе лидеров продержалась Ольга Абрамова. Но если Журавок четыре круга штрафа заработала в лежках, то Оля – на двух рубежах стоя. При том, что скорость у Абрамовой сегодня была не столь высока, финишный результат получился хуже, чем у подруги по сборной – 12-я.

Наибольшего прогресса в персьюте в нашей сборной удалось добиться Надежде Белкиной – автору самой качественной стрельбы среди украинок сегодня. Допустив всего один промах на последнем рубеже, Надя совершила прорыв с 30-го места на 19-е. В зачетной зоне, имея по четыре промаха у каждой, финишировали также Яна Бондарь (23-я) и Мария Панфилова (34-я).

А вторую победу подряд в Ленцерхайде одержала Ульяна Кайшева, вырвавшая золото в остром соперничестве на последних метрах дистанции у партнера по сборной Дарьи Виролайнен. Третьей стала француженка Хлое Шевалье – одна из всего лишь двух спортсменок в этой гонке, прошедших все огневые рубежи без штрафа.

Преследование. Женщины

1. Ульяна Кайшева (Россия) (1+0+1+0) 31:02,9

2. Дарья Виролайнен (Россия) (0+0+1+1) +1,3

3. Хлое Шевалье (Франция) (0+0+0+0) +25,2

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6. Юлия Журавок (Украина) (2+2+0+0) +1:09,0

12. Ольга Абрамова (Украина) (0+0+3+1) +1:43,0

19. Надежда Белкина (Украина) (0+0+0+1) +2:45,5

23. Яна Бондарь (Украина) (0+0+3+1) +3:19,6

34. Мария Панфилова (Украина) (1+0+1+2) +4:21,3.