Хохфильцен 2017. Результаты мужской эстафетной гонки

Хохфильцен, чаще всего радующий довольно стабильной биатлонной погодой, в этот раз непривычно часто заставляет обращаться к сводкам синоптиков. И все равно – ТАКОЙ эстафеты, которую сегодня увидели зрители второго этапа Кубка мира, не было уже много лет.

Описывать перипетии борьбы в этой гонке невероятно сложно, поскольку глаза не успевали следить, а мозг отказывался воспринимать настолько калейдоскопическую частоту событий и перемещений. Из-за сильнейшего ветра на стрельбище даже традиционное определение "лотерея" для стрельбы выглядело слишком мягким.

На первом этапе самым именитым забойщиком среди всех команд был Бьорндален. Для Уле-Айнара своего рода мотиватором послужили слова тренера норвежцев Зигфрида Мазе о том, что для попадания на Олимпиаду мало прошлых заслуг – надо показывать результат, и как можно раньше. Король биатлона отреагировал незамедлительно! Какую же волшебную стрельбу стоя для таких условий выдал норвежец! В то время, как большинство участников затратили на рубеже больше минуты, еще и зарабатывали многочисленные круги штрафа, Бьорндален отстрелялся чисто за 26 секунд! Пока Уле-Айнар не в оптимальной форме, и на дистанции его обошел другой ветеран – выступающий за Бельгию Михаэль Реш, но с учетом потенциала бельгийской команды, можно было смело считать лидерами именно норвежцев. Ближайшие из серьезных соперников – сборная Германии – шла в 24-ти секундах позади норвежцев.

В сборной Украины роль стартера с прошлого сезона закреплена за Артемом Примой. Пропустив два личных старта в Хохфильцене из-за недомогания, Артем с одной стороны сохранил силы для эстафеты, с другой – слегка утратил соревновательный ритм. Возможно, с этим связано длительное пребывание Примы на огневых рубежах. Но главное – на 10 мишеней Артем затратил всего три запасных патрона и обошелся без кругов штрафа, и на финише своего этапа был в тесной компании с соперниками из Словакии, Франции и Польши в борьбе за 6-9 места.

Второй этап для нашей команды получился самым тяжелым. Уже по личным стартам соревнований в Австрии было видно, что Сергей Семенов по общему уровню готовности уступает своим привычным показателям. Но Юрай Санитра решил не менять состав эстафеты, и с первой командной гонки сезона наигрывать тот состав, который видится наиболее вероятным для Пхенчхана. Однако сегодняшний старт Семенов вряд ли сможет записать себе в актив: четыре запасных патрона плюс круг штрафа, а также 22-е время по скорости из 26-ти участников привели к неутешительному итогу: команда откатилась на десятую позицию, а отставание от лидеров увеличилось почти до трех минут.

В лидеры же прогнозируемо вышла сборная Норвегии, за которую здесь бежал Хенрик Лабелунд. А вот два других места на предварительном подиуме были, мягко говоря, из разряда сюрпризов: и если швейцарцы в эстафетах хоть иногда попадают в объективы внимания, то вторая позиция на экваторе сборной Бельгии была сенсацией. Залогом этого стала стрельба Михаэля Реша и еще одного приглашенного в страну спортсмена – Флорана Клода: на четырех рубежах эти двое затратили всего два запасных патрона! Это при том, что к этому моменту лишь четыре сборных обошлись без штрафных кругов! Правда, дальше у бельгийцев были очень слабые участники, и итоговая позиция команды – 16-я. Но пошуметь удалось ))

Но начиная с третьего этапа, места на подиуме «без шума и пыли» разобрали признанные фавориты. К бессменно лидирующим норвежцам прибавились сборные Германии и Франции и чуть на отдалении – команды Швеции и Италии. Итоговые позиции до финиша так и не изменились: в таком порядке соперники и разместились в финишном протоколе.

А вот для сборной Украины с третьего этапа началась непростая борьба за каждую позицию, особо ценную в разрезе борьбы в Кубке наций. На третьем этапе очень уверенно отработал Владимир Семаков, еще добавивший козырей в свою колоду и давший ответ всем сомневающимся в его эстафетных перспективах. Скорость Володе, правда, еще надо подтягивать, а вот своей стрельбой сегодня он может быть доволен: всего два запасных патрона и продвижение с десятого места в начале этапа до 8-го при передаче эстафеты Дмитрию Пидручному.

Ну и капитан не подвел! Дима был одним из лучших по скорости на своем этапе, а в стрельбе после "валидольной" лежки, выдал просто феерическую стрельбу стоя! Если в начале отчета мы назвали волшебной стрельбу Бьорндалена за 26 секунд, то определение для пяти закрытых за 21 (!) секунду мишеней от Димы и вовсе придумать сложно. И это в условиях последнего решающего рубежа, когда определялись итоговые позиции, а в спину на соседней установке дышал ни кто-нибудь, а Антон Шипулин! Но Пидручный "перестрелял" одного соперника (Шипулина), а потом "перебегал" еще двоих (американца Шона Доэрти и швейцарца Марио Долдера) и привел команду в цветы – на шестое место!

К слову, российскую четверку накануне старта по традиции называли одними из фаворитов мужской эстафеты. Но что касается подиума для россиян – ИхТамНет. Снова. Уже на первом этапе Максим Цветков тремя кругами штрафа похоронил медальные перспективы своей команды. Итоговая позиция мужского квартета – 8-я, и теперь россияне рискуют впервые в истории закончить два первых этапа Кубка мира совсем без призовых мест.

Также среди провалов гонки стоит отметить сборную Чехии, которая откатилась вниз прямо со старта и пришла к финишу 18-й, а также оглушительную пощечину для хозяев – австрийцы вообще не смогли закончить эстафету, снятые как круговые! Всего более чем с кругом отставания в гонке оказалось 8 команд.

При всех перипетиях и перемещениях гонки, эта эстафета оказалась довольно удачной для Украины в Кубке наций. По окончании этапа в Хохфильцене наша команда теперь делит восьмую строчку со швейцарцами и уже на 165 баллов отдалилась от опасной зоны, чреватой потерей квоты на следующий сезон. Лидируют здесь по-прежнему норвежцы, до 62 очков увеличившие отрыв от сборной Германии.

Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (0+9) 1:21:21.8

2. Германия (0+17) +1:54.9

3. Франция (3+13) +2:34.0

4. Швеция (3+12) +2:54.8

5. Италия (2+12) +3:19.1

6. Украина (1+12) +3:24.0

7. Швейцария (5+12) +3:30.5

8. Россия (3+13) +3:35.8