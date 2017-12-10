Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Хохфильцен 2017. Результаты мужской эстафетной гонки

Норвегия выигрывает гонку с огромным преимуществом, Украина - шестая

  • 10.12.2017 15:48
  • 685 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФБУ
© ФБУ
Хохфильцен, чаще всего радующий довольно стабильной биатлонной погодой, в этот раз непривычно часто заставляет обращаться к сводкам синоптиков. И все равно – ТАКОЙ эстафеты, которую сегодня увидели зрители второго этапа Кубка мира, не было уже много лет. 
 
Описывать перипетии борьбы в этой гонке невероятно сложно, поскольку глаза не успевали следить, а мозг отказывался воспринимать настолько калейдоскопическую частоту событий и перемещений. Из-за сильнейшего ветра на стрельбище даже традиционное определение "лотерея" для стрельбы выглядело слишком мягким. 
 
На первом этапе самым именитым забойщиком среди всех команд был Бьорндален. Для Уле-Айнара своего рода мотиватором послужили слова тренера норвежцев Зигфрида Мазе о том, что для попадания на Олимпиаду мало прошлых заслуг – надо показывать результат, и как можно раньше. Король биатлона отреагировал незамедлительно! Какую же волшебную стрельбу стоя для таких условий выдал норвежец! В то время, как большинство участников затратили на рубеже больше минуты, еще и зарабатывали многочисленные круги штрафа, Бьорндален отстрелялся чисто за 26 секунд! Пока Уле-Айнар не в оптимальной форме, и на дистанции его обошел другой ветеран – выступающий за Бельгию Михаэль Реш, но с учетом потенциала бельгийской команды, можно было смело считать лидерами именно норвежцев. Ближайшие из серьезных соперников – сборная Германии – шла в 24-ти секундах позади норвежцев. 
 
В сборной Украины роль стартера с прошлого сезона закреплена за Артемом Примой. Пропустив два личных старта в Хохфильцене из-за недомогания, Артем с одной стороны сохранил силы для эстафеты, с другой – слегка утратил соревновательный ритм. Возможно, с этим связано длительное пребывание Примы на огневых рубежах. Но главное – на 10 мишеней Артем затратил всего три запасных патрона и обошелся без кругов штрафа, и на финише своего этапа был в тесной компании с соперниками из Словакии, Франции и Польши в борьбе за 6-9 места.
 
Второй этап для нашей команды получился самым тяжелым. Уже по личным стартам соревнований в Австрии было видно, что Сергей Семенов по общему уровню готовности уступает своим привычным показателям. Но Юрай Санитра решил не менять состав эстафеты, и с первой командной гонки сезона наигрывать тот состав, который видится наиболее вероятным для Пхенчхана. Однако сегодняшний старт Семенов вряд ли сможет записать себе в актив: четыре запасных патрона плюс круг штрафа, а также 22-е время по скорости из 26-ти участников привели к неутешительному итогу: команда откатилась на десятую позицию, а отставание от лидеров увеличилось почти до трех минут.
 
В лидеры же прогнозируемо вышла сборная Норвегии, за которую здесь бежал Хенрик Лабелунд. А вот два других места на предварительном подиуме были, мягко говоря, из разряда сюрпризов: и если швейцарцы в эстафетах хоть иногда попадают в объективы внимания, то вторая позиция на экваторе сборной Бельгии была сенсацией. Залогом этого стала стрельба Михаэля Реша и еще одного приглашенного в страну спортсмена – Флорана Клода: на четырех рубежах эти двое затратили всего два запасных патрона! Это при том, что к этому моменту лишь четыре сборных обошлись без штрафных кругов! Правда, дальше у бельгийцев были очень слабые участники, и итоговая позиция команды – 16-я. Но пошуметь удалось ))
 
Но начиная с третьего этапа, места на подиуме «без шума и пыли» разобрали признанные фавориты. К бессменно лидирующим норвежцам прибавились сборные Германии и Франции и чуть на отдалении – команды Швеции и Италии. Итоговые позиции до финиша так и не изменились: в таком порядке соперники и разместились в финишном протоколе. 
 
А вот для сборной Украины с третьего этапа началась непростая борьба за каждую позицию, особо ценную в разрезе борьбы в Кубке наций. На третьем этапе очень уверенно отработал Владимир Семаков, еще добавивший козырей в свою колоду и давший ответ всем сомневающимся в его эстафетных перспективах. Скорость Володе, правда, еще надо подтягивать, а вот своей стрельбой сегодня он может быть доволен: всего два запасных патрона и продвижение с десятого места в начале этапа до 8-го при передаче эстафеты Дмитрию Пидручному.
 
Ну и капитан не подвел! Дима был одним из лучших по скорости на своем этапе, а в стрельбе после "валидольной" лежки, выдал просто феерическую стрельбу стоя! Если в начале отчета мы назвали волшебной стрельбу Бьорндалена за 26 секунд, то определение для пяти закрытых за 21 (!) секунду мишеней от Димы и вовсе придумать сложно. И это в условиях последнего решающего рубежа, когда определялись итоговые позиции, а в спину на соседней установке дышал ни кто-нибудь, а Антон Шипулин! Но Пидручный "перестрелял" одного соперника (Шипулина), а потом "перебегал" еще двоих (американца Шона Доэрти и швейцарца Марио Долдера) и привел команду в цветы – на шестое место!
 
К слову, российскую четверку накануне старта по традиции называли одними из фаворитов мужской эстафеты. Но что касается подиума для россиян – ИхТамНет. Снова. Уже на первом этапе Максим Цветков тремя кругами штрафа похоронил медальные перспективы своей команды. Итоговая позиция мужского квартета – 8-я, и теперь россияне рискуют впервые в истории закончить два первых этапа Кубка мира совсем без призовых мест.
 
Также среди провалов гонки стоит отметить сборную Чехии, которая откатилась вниз прямо со старта и пришла к финишу 18-й, а также оглушительную пощечину для хозяев – австрийцы вообще не смогли закончить эстафету, снятые как круговые! Всего более чем с кругом отставания в гонке оказалось 8 команд.
 
При всех перипетиях и перемещениях гонки, эта эстафета оказалась довольно удачной для Украины в Кубке наций. По окончании этапа в Хохфильцене наша команда теперь делит восьмую строчку со швейцарцами и уже на 165 баллов отдалилась от опасной зоны, чреватой потерей квоты на следующий сезон. Лидируют здесь по-прежнему норвежцы, до 62 очков увеличившие отрыв от сборной Германии.
 
Эстафета. Мужчины
1. Норвегия (0+9) 1:21:21.8
2. Германия (0+17) +1:54.9
3. Франция (3+13) +2:34.0
4. Швеция (3+12) +2:54.8
5. Италия (2+12) +3:19.1
6. Украина (1+12) +3:24.0
7. Швейцария (5+12) +3:30.5
8. Россия (3+13) +3:35.8

Источник — Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.